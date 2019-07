Loomaaeda läbiv Tallinna maraton aitab kaasa Tiigrioru valmimisele

Tiigrioru kontseptsiooni koostamisel on kaasa aidanud paljud eraisikud ja ettevõtted ning ka jooksusõbrad soovivad anda oma panuse, et tiiger Pootsman saaks võimalikult kiiresti koju tagasi naasta.

Jooksusõpru ja liikumisharrastajaid kaasava rahvaspordisündmuse ja rahvusvahelise Tallinna maratoni programm algab 6. septembril viiekilomeetrise Nike noortejooksuga, jätkub 7. septembril Mesikäpa lastejooksude ning 10-kilomeetrise Optibet sügisjooksuga ja lõpeb 8. septembril klassikalise 42,195-kilomeetrise maratonijooksu ning 21,1-kilomeetrise poolmaratoniga.

Kuna esmakordselt viib maratonirada läbi Tallinna Loomaaia, siis tekkis korraldajatel mõte anda omapoolne panus loomaaia asukate elutingimuste parandamisele. Valik langes amuuri tiigrile.

Tallinna Loomaaed koos Loomaaia Sõprade Seltsiga rajavad amuuri tiigrile uut kodu - Tiigriorgu. Hetkel viibib tiiger Pootsman Tšehhi loomaaias ning Tallinnasse tuuakse ta tagasi alles siis, kui siin on valminud talle uus kodu.

Jooksust osavõtjad ja kõik teised soovijad saavad internetilehel www.jooks.ee soetada kuldsete tammelehtedega T-särgi, mis on valmistatud eritellimusel, spetsiaalselt kestvusalade ja pikamaajooksu tarbeks toodetud õhulisest kangast. Tallinna maratoni seekordne jooksusärk on musta värvi, sügisjooksu juubelisärk valge. Saadaval on nii meeste kui naiste suurusega särgid. Särgimüügist saadava tuluga toetatakse Tiigrioru valmimist.

Loomaaia direktori Tiit Marani sõnul võib öelda, et Tiigriorg on elupaik "tiigrile ja ta sõpradele" ehk siis tegemist on Kaug-Ida looduse väljapanekuga, kus põhirõhk on amuuri tiigril, aga vaadata saab ka sealsamas elutsevaid teisi liike viiksjänesest muskushirveni.

Eesti osavõturohkeimaks rahvusvaheliseks spordisündmuseks tõusnud Tallinna maratonil ja sügisjooksul osales 2018. aastal kokku 23 940 jooksjat 67 riigist.

Tallinna Maratoni erinevatele distantsidele saab registreerida aadressil www.jooks.ee .