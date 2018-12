"Niisugust rumalust ei tohiks keegi tõsiselt võtta," sõnas loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Taperson.

Viimastel päevadel on meedias levitatud valeinfot Paljassaare teel asuva Tallinna loomade varjupaiga kohta. Eesti pikaaegsed loomakaitseorganisatsioonid on seisukohal, et sellise info levitamine on pahatahtlik ja väär.

"Niisugust rumalust ei tohiks keegi tõsiselt võtta. Meie organisatsioonides tegutsevad inimesed, kellest enamusel on ka varjupaikades või loomapäästes töötamise kogemus, mistõttu teame, et Paljassaare varjupaiga tööga võib enam kui rahule jääda. Loomakaitses töötamine on raske ja kergesti läbipõletav eluviis, enamasti vabatahtlik või alamakstud ja põhjendamatud rünnakud ei aita ei inimesi ega loomi0", ütles loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Taperson, kes on loomakaitse valdkonnas aktiivselt tegutsenud üle 20 aasta.

Loomakaitsjate ühine seisukoht on, et Eestis tuleks kehtestada üldine kasside ja koerte kiibistamise kohustus ja üleriigiline lemmikloomaregister. Kiibistamise kohustus ja register vähendaksid oluliselt varjupaika sattuvate loomade arvu.

Eesti loomakaitseorganisatsoonid MTÜ Loomus, Eesti Metsloomaühing, Eesti Loomakaitse Liit, Eesti Loomakaitse Selts ja Pesaleidja MTÜ soovivad Varjupaikade MTÜle ja Paljassaare varjupaiga loomadele ja inimestele ilusat lähenevat pühadeaega ja jõudu raskustega toimetulemisel.