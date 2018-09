Loomakaitsjad: loomade kaitseks mõeldud ehitised peavad olema tugevad

Loomakaitsjad paluvad üle vaadata koduloomadele kaitseks mõeldud kuudid ja ehitised, et need peaksid vastu sügistormidele.

Lisaks peavad loomapidajad tagama, et nende hoolealused ei jääks tõusuvette lõksu, teatas MTÜ Loomapäästegrupp esindaja Heiki Valner neljapäeval BNS-ile.

Murduvad puud ja tuuleiilide poolt lendu paisatud oksad ning muu praht kujutavad lisaks inimestele ohtu ka loomadele. Tuleks üle vaadata loomadele kaitset pakkuvad varjualused ja tagada, et puud ning muud suuremad esemed neile peale ei saaks kukkuda. Kõige mõistlikum oleks koeri ja kasse sügistormi ajal üldse toas hoida.

"Lääne-Eesti saab ilmataadi käest vast kõige rohkem sugeda ja seda tõestas ka eilne päev," ütles loomapäästegrupi Saaremaa piirkonna juht Marge Kaju. Ta lisas, et Pärnumaa loomaomaniku väide, et torm tuli ootamatult, ei pea paika. "Mees lootis lihtsalt, et tuul muudab suunda, aga seda ei juhtunud ning seetõttu jäidki ta veised tõusvasse merevette lõksu. Puhas laiskus, mugavus ja hoolimatus," sõnas ta.

Loomapäästegrupp palub talunikel tagada, et ka põllumajandusloomad saaksid tormi eest varjuda ning ennetada nende murduvate puude alla jäämist. Rannikul elavad inimesed peavad jälgima, et tõusuvesi ei ohustaks nii õues, kui lautades olevaid loomi. Koerakuut peab Eestis kehtiva määruse kohaselt olema vee- ja tuulekindel. Ka koera magamisase peab asetsema maapinnast nii palju kõrgemal, et sinna mitte mingil juhul ei saaks koguneda vesi.