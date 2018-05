Loomakaitsjad: noored põdrad võivad tekitada segadust linnas ja teedel

Loomakaitsjate teatel on looduses kätte jõudnud aeg, kus oma kohta otsivad aastased põdramullikad võivad tekitada ohtlikke olukordi nii linnades kui maanteedel, sest põdralehmad on nad tänavuste vasikate sündides enda juurest ära ajanud.

"Tänavu oleme pääsenud seni ilma suuremate õnnetusteta, aga looduses toimub just praegu iga-aastane põdraränne ehk käes on see aeg, mil põdralehmad ajavad pärast uute vasikate sündi eelmise aasta mullikad enda juurest ära," vahendas BNS Eestimaa Loomakaitse Liidu esindaja Heiki Valneri sõnu.

"Noored loomad on segaduses ja võivad tekitada ohtlikke olukordi nii linnades kui maanteel. Liit palub inimestel jääda eelkõige rahulikuks ja anda eksinud loomadest spetsialistidele teada," lisas Valner.

"E ma juurest minema aetud mullikad pole veel harjunud omapäi hakkama saama ja jooksevad ringi nagu peata kanad," ütles liidu juhatuse liige Kadri Võrel. Ta lisas, et siin võiksid inimesed end loomadega samastada, sest ootamatutesse olukordadesse sattudes ei saa me ju isegi esialgu eriti hästi hakkama.

Valneri sõnul soodustab metsloomadega kohtumisi ka hoogustunud metsaraie ja loomade põlistele elupaikadele laienenud linnad. "Loomadel-lindudel-roomajatel pole lihtsalt kuskile minna, sest elupaigad on hävitatud ja me pole jõudnud kõiki inimesele ettejäävaid metsaasukaid veel ära tappa. Küll see probleem lähiaastatega laheneb, sest tappa ja hävitada oskab inimloom kõigist evolutsiooni käigus omandatud tegevustest kõige paremini," sõnas ta.

Loomakaitsjad soovitavad autojuhtidel vältida kindlasti signaalitamist, sest võõras heli ajab looma veel rohkem paanikasse ning ta võib käituda täiesti ettearvamatult. Suurte loomade puhul on see eriti oluline, sest lisaks enda vigastamisele on taoline amokki jooksev isend väga suureks ohuks eelkõige inimestele enestele. Vigastatud või linna eksinud looma leidmisel palub loomakaitse liit helistada päästeameti numbril 112, keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 või loomakaitse liidu nõuandeliinile 53 230 230.

Loomakaitse liidu teatel tasub teada, et põdralehmad ajavad mullikad minema mais ja juunis, metskitseda jooksuaeg on juulis-augustis, põtrade jooksuaeg on septembris-oktoobris, metskitsede jahihooaeg on 1. juunist 31.detsembrini, punahirvede jahihooaeg on 1. septembrist 31. jaanuarini, põdrajahi hooaeg on 15. septembrist 15. detsembrini, samas peetakse põtradele ajujahti 1. oktoobrist 15. detsembrini ning metskitsedele peetakse ajujahti 1. oktoobrist 31. detsembrini. Tuleks ka meeles pidada, et metsloomadega juhtub enim õnnetusi päikesetõusu ja -loojangu ajal.