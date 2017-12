Loomakaitsjad paluvad hoiduda pidulauaülejääkide söötmisest koertele

Jõululaupäeval on eestlaste ja leedulaste kodudes jõululaud kaetud rohkematele inimestele, kui neid laua taga on. Lisakohad on mõeldud neile, kes meie seast juba lahkunud on. Lätis põletatakse lõkkes ära möödunud aasta ebaõnnestumised ja vead, et uuele aastale saaks puhta südame ja hingega vastu minna.