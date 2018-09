Keskerakonna fraktsiooni saadik Oudekki Loone sõnas, et Eesti kodakondsuse regulatsioonis on palju probleeme, kuid Reformierakonna esitatud eelnõu oli läbimõtlemata soov teha erakondlikku poliitikat, mitte lahendada murekohti.

Loone tõdes, et põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse vahel on tõepoolest vastuolu. "Me mõnedele inimestele justkui anname põhiseadusliku õiguse omada mitut kodakondsust ja teistele ei anna. Samal ajal, kui sa omad mitut kodakondsust, mis on sinu põhiseaduslik õigus, siis sa justkui rikud ühte teist seadust. Loomulikult on see absurdne ja tuleks ära muuta," selgitas Loone. Ta lisas, et kodakondsuse regulatsioonis on veel ka teisi murekohti, näiteks häbiväärne kodakondsusetuse probleem või küsimus, kes ikka täpselt enne Teist Maailmasõda Eesti kodanik oli. "Ka need vajavad küsimused vajavad lahendusi," rõhutas ta.

Samas leidis riigikogulane, et Reformierakonna eelnõu oli läbimõtlemata ning ei oleks lahendanud kodakondsusega seatud muresid. Eesmärk oli Loone arvates poliitiline ning seda näitab nii kasutatav retoorika kui ka eelnõu sisu kvaliteet. Muu hulgas tõi riigikogulane välja, et eelnõus esitatud riikide nimekiri ei olnud erapooletult põhjendatav ning tuginetud oli tunnetele, mitte juriidilistele põhjendustele. "Niiviisi ei saa seadust kirjutada, see alus peab olema loogiline ja kõigile mõistetav," leidis keskerakondlane.

Saadiku sõnul oleks eelnõu tekitanud ka suurema vastuolu sünnipäraste ja naturaliseeritud kodanike vahel ja süvendanud mõtteviisi, et on olemas teise järgu kodanikud. Seda näitas Loone sõnul eelnõu sõnastus, mis sisuliselt tähendanuks võimalust võtta näo järgi inimeselt kodakondsus. "Seadus peab olema konkreetne ning mitte tekitama hirmu, et äkki tuleb järgmine valitsus, kellele inimese vaated, väljaütlemised või välimus ei meeldi," sõnas Loone ja lisas, et vaadete eest kodakondsuse äravõtmine on kõike muud kui demokraatlik ning õigusriiki selline käitumine ei mahu.

Loone kinnitas, et Keskerakond kindlasti pooldab kodakondsuse seaduse ja kodakondsuse põhimõtete ülevaatamist. "Me kindlasti pooldame seda, et see vastuolu põhiseaduse ja kodakondsusseaduse vahel ära kaotataks. Kindlasti tuleb topeltkodakondsus lauale tõsta ja selles tuleb leida konsensus. Reformierakonna pakutud kujul me ei näe, et sellest saaks isegi lähtuda," lõpetas ta.