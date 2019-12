Loosaar: ma pole ühtki last väärkohelnud

"Ma tunnistan, et soetasin 2010. aasta paiku DVD kandjatel pornograafilise sisuga materjali ning laadisin need ühele kõvakettale, mida ekspretiisi sõnul avati viimati 2013. aastal. Pean tunnistama, et ma pole selle kõvaketta sisu üksikasjadega kursis, kuid saan aru, et see ei ole vabandus," nentis meelelahuataja ja lasteürituste korraldaja Venno Loosaar.

Põhja ringkonnaprokuratuurilt alla 10-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemises süüdistuse saanud Loosaar kinnitab, et ta pole eales ühtki laast väärkohelnud, vahendas BNS.

"Minu tuttavad on esitanud minu vastu süüdistuse, justkui oleksin ma kolm kuni viis aastat tagasi katsunud nende last läbi riiete kubeme piirkonnast," rääkis Loosaar.



"Kinnipidamisel, mis toimus käesoleva aasta jaanuaris, võeti mu kodust kaasa kõik infokandjad, sealhulgas arvutid, telefon, tahvelarvuti ja välised kõvakettad. Minu arvutitest ei leitud faile ega viiteid otsingusõnadele, mis viitaksid lapspornograafiale. Küll aga leiti ühelt väliselt kõvakettalt, 25 932 faili hulgast 19 pilti ja neli videot, kus prokuratuuri sõnul (tsiteerin) – kus on kujutatud tõenäoliset alla 14-aastaseid isikuid erootilises ja/või pornograafilises situatsioonis (tsitaadi lõpp).



Loosaar tõdes, et ta on loomulikult oma tuttava tütrega ning veel tuhandete Eestimaa lastega mänginud, kuid mitte kunagi ja mitte kedagi väärkohelnud. "Olen ise kahe täisealise tütre ning kahe alaealise poja isa ning oleme perega šokis, et see lugu sel moel avalikkuse ette toodi, enne kui mulle anti võimalus end kohtu ees kaitsta," ütles Loosaar.



"Kui see lugu täna, alles süüdistuse faasis avaldati, öeldi mulle ära mitu varem kokkulepitud esinemist, minu pere on šokis ning mul puudub igasugune võimalus neid kaitsta. Mul on siiralt kahju, et prokuratuur on otsustanud juba enne esimest kohtuistungit avalikkuse ette tulla looga, mille sisu osas mina ja minu pere jääme teistsugusele arvamusele ning mille puhul peakski just kohus otsustama, kellel on õigus. Hoolimata kohtuotsusest olen ma kaotanud juba praegu töö, maine ning perekonna turvatunde. Sõltumata sellest, kas kohtus õiglus võidule pääseb, on kahju mulle ja minu perele juba tekitatud," ütles ta.



"Olen 26 aastat teinud televisoonis lastesaateid, viinud läbi lasteüritusi ja kontserte, olen õppinud end häälestama lastega samale lainele ning saanud sellega hästi hakkama. Kuid mul puudub laste suhtes igasugune seksuaalne huvi ning minu hing on puhas," kinnitas ta.

