Lõuna-Eesti põllumehed ennustavad rekordilähedast saaki

Lõuna-Eesti põllumehed kiidavad senist suve ning ennustavad rekordilähedast saaki, vahendas BNS Lõuna-Eesti Postimeest.

Pikk sügis andis võimaluse külvata palju talivilja, mis on suviviljast märkimisväärselt saagirikkam. Ka selle aasta ilmad on olnud nii soodsad, et mõne kombaini punker näitab saagiks 10 tonni hektari kohta. Võru, Põlva ja Valga teraviljakasvatajad loodavad nüüd, et vanajumal hoiab koristusajal taevaluugid kinni. "Enne ei saa hõisata, kui vili on salves," rääkisid kui ühest suust Valgamaa talunik Ahti Nurm, Võrumaa põllumees Avo Kons ja Põlvamaa suur teraviljakasvataja Erki Oidermaa.

"Vaevalt, et tuleb rekordsaak, kuid 2015. rekordaasta järel võib ta teise koha küll saada," rääkis Võrumaal Antsla kandis FIE-na tegutsev Avo Kons, kel taliviljade all tänavu 70 protsenti põllumaast. "Sügisel oli pikk talivilja külviaeg, seda sai külvatud palju ning sealt võib tulla väga hea tulemus. Ka meie kasutasime head talivilja külviaastat ära."

Konsi hinnangul võib tänavu põldudel olla Eestis läbi aegade suurim talivilja külvipind. Talivili annab tema sõnul hektari kohta kuni paar tonni suviviljast rohkem saaki. "Kisub kindlasti seitsme tonni kanti hektari kohta, väiksem saak oleks isegi natukene pettumus," lisas Kons.

Tema sõnul võiks talirapsi hektarisaak olla kolm kuni viis tonni. Viimased kolm aastat olid kehvad. "Kui nüüd tuleb hea aasta, põllumees veel haljale oksale ei saa," rääkis Antsla põllumees, kel teravilja külvipinda kokku 500 hektarit. "Selle aastaga makstakse ära eelmise kolme aasta võlad. Kui aga ka järgmine aasta tuleks hea, võiksid põllumehed juba täitsa rahul olla."

Tänavune saak on Konsi sõnul välja kujunenud, see raha on vaja lihtsalt kokku korjata. Mingil hetkel on siis jällegi vihma vaja, et järgmise aasta vilja külvata. Põllumehele on ideaalne aasta, kui on kehv suvitusilm: 20 kraadi sooja ja nädalas paar korda vihma.

Põlvamaal FIEna tegutsev Erki Oidermaa kinnitas samuti, et bioloogiline saak, mis praegu põllul, on võrreldes varasemate aastatega väga hea.