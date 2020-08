Löwenruh` pargis jätkuvad tasuta välitreeningud

„Mul on väga hea meel, et saame pakkuda meie elanikele tasuta sportimisvõimalusi vabas õhus ja kasutame linnaosa parkide võimalusi, mis on praeguses olukorras väga oluline," rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Kristiine linnaosa Löwenruh` pargis toimuvad igal kolmapäeval algusega kell 12 tasuta välitreeningud kogenud sporditreeneri Aliis Sarapiku juhendamisel. Treeningtunni pikkus on 1 tund, mille raames kavas on sirutus- ja venitusharjutused koos kepikõnniga, kõik huvilised on oodatud, treeningud on tasuta ja toimuvad iga ilmaga.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe kutsub kõiki sel suvel rohkem vabas õhus liikuma ja liituma rõõmsameelse ja aktiivse treeningseltskonnaga. „Mul on väga hea meel, et saame pakkuda meie elanikele tasuta sportimisvõimalusi vabas õhus ja kasutame linnaosa parkide võimalusi, mis on praeguses olukorras väga oluline," rääkis Riibe.

Läbiviidavad treeningud sobivad tema kinnitusel erinevas eas inimestele ega vaja eelnevat ettevalmistust. "Soovime tervisesporti veelgi rohkem populariseerida. Kristiine Linnaosa Valitsuse korraldatud välitreeningud toimuvad igal kolmapäeval algusega kell 12 Löwenruh` pargis lõvi kuju juures. Kaasa tuleb võtta ainult hea tuju,“ ütles Riibe.