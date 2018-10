Löwenruh` pargis lõppes menuka välitreeningute sarja seitsmes hooaeg

Kolmapäeval, 3. oktoobril toimus selle aasta viimane välitreening Löwenruh` pargis. Lõppenud treeningsarjal oli see seitsmes menukas hooaeg.

Sellel aastal toimus 20 välitreeningut, millest võttis osa ligi 150 erinevat osalejat. Välitreeninguid juhendas Treksi Teraapiad OÜ rõõmsameelne treener Aliis Sarapik. Treeningud koosnesid kepikõnnist, sirutus- ja venitusharjutustest ning tervislikest nõuannetest.

"Täname kõiki toredaid ja aktiivseid välitreeningutest osavõtjaid. Suured tänud treener Aliisile, kelle abiga sai korraldatud meie seitsmes treeninghooaeg. Kristiine välitreeningute sari on osutunud populaarseks ja sellest võtavad osa inimesed Kristiinest kui ka teistest linnaosadest. Terviseteemad on Kristiine Linnaosa Valitsuse jaoks alati olnud prioriteetsed, usun, et jätkame treeningutega ka järgmisel aastal," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Treeningsari lõpetati vahva laulu ja võimlemiskavaga ning piknikuga pargi vabaõhulaval.

Välitreeningud Löwenruh` pargis on Kristiine Linnaosa Valitsuse 2012. aasta kevadel käivitatud projekt, mille eesmärgiks on tervisespordi edendamine ja liikumisharrastuse populariseerimine linnaosa elanike seas.