Lüganuse kirik sai kingituseks vitraaži – ettevõtja Ilmar Köögi kingitud Neitsi Maarja motiiviga vitraaž hakkab värvi andma käärkambrile, kus peetakse jumalateenistusi talvel.

Sel pühapäeval toimuval missal pühitseb piiskop Einar Soone uue vitraaži sisse. Diakon Tõnis Tamme sõnul kolivad jumalateenistused pärast uut aastat külma tõttu kirikust käärkambrisse, kuhu Einar Laigna omal ajal altari tegi. Ruum ise oli üsna ilmetu ning kui ettevõtja Ilmar Köök tuli ettepanekuga, et ta sooviks kirikule vitraaži kinkida, leidis Tamm, et just seda ruumi võiks uus vitraaž ilmestada, kirjutab Põhjarannik.

Kunstnik Andrei Lobanovi tehtud vitraažil on motiiv neitsi Maarjaga ning sümboolselt pandi see üles juba jõulude ajal.

"Näinud on seda praegu küll ainult koguduse juhatuse liikmed," tunnistas Tamm ja lisas, et just pühapäevahommikust missat on kõik huvilised oodatud uut kunstiteost uudistama.