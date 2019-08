Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja: Lapse esimene koolipäev ega 1. september ei ole riiklikult kehtestatud vaba päev. Kui töötaja tööpäev langeb 1. või 2. septembrile või 30. augustile, kui on lapse esimene koolipäev, siis tuleb sel päeval tööle minna. Samas on vaba päeva saamiseks mitu võimalust.

Vastab Kaire Saarep, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja: Lapse esimene koolipäev ega 1. september ei ole riiklikult kehtestatud vaba päev. Kui töötaja tööpäev langeb 1. või 2. septembrile või 30. augustile, kui on lapse esimene koolipäev, siis tuleb sel päeval tööle minna. Samas on vaba päeva saamiseks mitu võimalust.

Esimeseks võimaluseks on kokkulepe. Töötajad, kes töötavad tööajakava ehk töögraafiku alusel, lepivad graafiku koostamise ajal tööandjaga kokku, et lapse esimene koolipäev (1. või 2. september või 30. august) jäetakse vabaks.

Teine võimalus on (lapse-, põhi-, õppe vm)puhkuse kasutamine. Kui töötaja töötab juba puhkuste ajakava koostamise ajal (ajakava koostatakse 31. märtsiks), siis teab töötaja juba varakult, et lapse esimene koolipäev on saabumas, ning võib põhipuhkust või kui laps on kuni 14-aastane, lapsepuhkust sel ajal kasutada ja ajakavasse märkida. Kui puhkus ei ole märgitud puhkuste ajakavas, siis teatab töötaja vähemalt 14 kalendripäeva ette kirjalikus vormis.

Sel aastal langeb 1. september pühapäevasele päevale. Kui pühapäev on töötaja tööpäev, siis on tal lapsepuhkust sel päeval võimalik kasutada. Tööajafond väheneb selle võrra ning seda tööpäeva järgi teha ei tule. Sama kehtib ka siis, kui lapse esimene koolipäev on 2. september või hoopis 30. august.

Kolmas võimalus on see, et ettevõttes on kehtestatud lisasoodustused, nt tervisepäev, vaba päev lapse esimese koolipäeva puhul, vaba päev lapsega koos veetmiseks vms. Tegemist on tööandja vabatahtliku soodustusega, milles lepitakse üldjuhul töösuhte alguses või ettevõtte töökorraldusreeglites kokku.