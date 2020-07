Luik: iga ajateenija roll on Eesti kaitsmisel võtmetähtsusega

Juulis alustab kaitseväes teenistust ligi 2000 ajateenijat, kes asuvad teenima jalaväebrigaadides Tapal, Jõhvis ja Võrus ning mereväes. 11-kuulise teenistuse jooksul saavad ajateenijatest jaoülemad, rühmaülemad ja kaitseväe sõidukite juhid.

Kaitseminister Jüri Luik ütles juulis teenistust alustanud ajateenijatele tehtud videopöördumises, et ga välja koolitatud ajateenija on üks Eesti sõdur rohkem, kellega vaenlane peab arvestama, vahendas BNS.

Juulis alustab kaitseväes teenistust ligi 2000 ajateenijat, kes asuvad teenima jalaväebrigaadides Tapal, Jõhvis ja Võrus ning mereväes. 11-kuulise teenistuse jooksul saavad ajateenijatest jaoülemad, rühmaülemad ja kaitseväe sõidukite juhid. Mereväe ajateenijad jätkavad pärast baaskursust teenistust mereväe laevadel.

Kaitseminister Luik märkis videopöördumises, et 100 aastat tagasi võitlesid Vabadussõjas Eesti iseseisvuse välja samasugused noored sõdurid, nagu praegused ajateenijad, andes vabaduse eest võideldes ka enda elu. "Et me saaks elada vabas Eestis kartmata sõjalist invasiooni, vajab Eesti väljakoolitatud reservarmeed, mis oskab meie riiki kaitsta. Iga praegune ajateenija ja tulevane reservväelane täidabki seda rolli," lausus Luik.

Sellel nädalal teenistust alustavate ajateenijate seas on ka rekordarv naisi, kokku 40, kes Luige sõnul on vabatahtlikult otsustanud asuda "täitma Eesti riigi kõige tähtsamat ja auväärsemat ülesannet – kaitsta Eesti riiki ja tema kodanikke." Eelmisel aastal alustas kaitseväes kolme ajateenistusse kutsumise jooksul teenistust kokku 38 naist.

Samuti tuletas Luik pöördumises meelde, et kahjuks ei pea kodust kaugele vaatama, et näha, kuidas idanaaber on sõjalises konfliktis oma naaberriigiga Ida-Ukrainas või okupeerimas naaberriigi alasid Krimmis ja Gruusias. Lisaks meenutas Luik, et viimase kuue aasta jooksul on Ukrainas langenud üle 13 000 inimese.

Kaitseminister soovis kõikidele tulevastele ajateenijatele jõudu ning innustas neid uhkust tundma, et nad kannavad oma vormil just Eesti vabariigi lippu.