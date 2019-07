Luik: me peame kindlasti Malis kohal olema

"Me oleme Malis koos Prantsusmaaga. Meil on meie liitlasi tunduvalt rohkem vaja, kui meie liitlastel meid," märkis kaitseminister Jüri Luik.

Luik leiab, et Eesti peab kindlasti Malis kohal olema ja sellega peaksid arvestama kõik siinsed poliitilised jõud, vahendas BNS.

Luik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti on väga väike riik. "Me oleme Malis koos Prantsusmaaga. Meil on meie liitlasi tunduvalt rohkem vaja, kui meie liitlastel meid," märkis ta.

Esmaspäeva õhtul ründasid enesetaputerroristid autosse paigutatud isevalmistatud lõhkekehaga sõjaväebaasi Malis Gao linnas, kus teenivad Eesti, Prantsuse ja Mali kaitseväelased ning lisaks Prantsuse ja Mali sõduritele sai haavata kuus operatsioonil Barkhane teenivat Eesti kaitseväelast.

Gao sõjaväebaasis teenivad jalaväerühma Estpla-30 ja rahvusliku toetuselemendi liikmed, kokku ligi viiskümmend kaitseväelast. Prantsuse armee juhitaval mässutõrjeoperatsioonil Barkhane on eestlaste ülesanne lisaks patrullimisele ka baasi julgeoleku tagamine ja kiirreageerimisülesannete täitmine.