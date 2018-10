Luik: Venemaa tuumarelva arendamine võib mõjutada ka Balti riike

Kaitseminister Jüri Luik nimetas murettekitavateks Venemaa salajasi samme keskmaa tuumarelvastuse arendamisel ning lisas, et tulevikus võib see mõjutada ka Balti riikide kaitset.

Kaitseminister Jüri Luik nimetas murettekitavateks Venemaa salajasi samme keskmaa tuumarelvastuse arendamisel ning lisas, et tulevikus võib see mõjutada ka Balti riikide kaitset.

Brüsselis kogunenud NATO kaitseministrid arutasid täna alliansi tuumajulgeolekuga seotud küsimusi, edastas kaitseministeeriumi pressiesindaja BNS-ile.

"Venemaa viimased salajased sammud keskmaa tuumarelvastuse arendamise osas on kahtlemata muret tekitavad, kuid peame arvestama, et see on osa Venemaa Lääne vastasest strateegiast. Kaugemas tulevikus võib selle relvaliigi taastamine omada mõju ka Balti riikide kaitsele," ütles kaitseminister Jüri Luik pärast kaitseministrite kohtumist tuumaplaneerimise grupis.

Kaitseministritel seisab neljapäeval ees veel kohtumine Põhja-Atlandi komitee formaadis, kus muuhulgas tuleb arutlusele küberkaitse ja küberründe võime arendamine.

Kolmapäeval kogunesid kaitseministrid NATO-Gruusia komisjonis ning arutlesid koormajagamise küsimusi.