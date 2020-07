Lukas ööklubidest: need on viimased kohad, kus piirangud kaotada

"Oluline on teadlaste ja Terviseameti seisukoht – kui tervisenäitajad lubavad, ei peaks kitsendusi peal hoidma. Loodan, et septembri algusest lähevad üldse kõik piirangud maha ja tegutsen selle nimel," kinnitas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Lukas ütles ööklubide hiljutise appihüüde peale, et kohad, kus tarbitakse liiga palju alkoholi ja teisi mõnuained ning viibitakse tihedalt koos, peaksid olema piirangute kaotamise lõpuosas, vahendas BNS Postimeest.

Praegu kehtib ööklubidele reegel, kus nad võivad pidusid korraldada üksnes 100 inimesele ja seda juhul, kui täidetakse kaks pluss kaks reeglit. See on aga ööklubide sõnul poolik, kui mitte narritav lahendus, sest lokaalides käib tavaliselt tunduvalt rohkem inimesi, nad tantsivad ninapidi koos ja nende jõuga lahutama minek oleks totter.

Seetõttu kirjutasid ahastuses ööklubid valitsusele kirja, kus palusid: palun lubage meil hiljemalt juuli lõpust taas uksed lahti teha ja korraldada pidusid maksimaalselt 500 inimesele. Sama reegel kehtib näiteks ka teistele siseruumides korraldatavatele koosviibimistele ja üritustele.

Isamaa minister Lukas, kelle haldusalasse klubid kui kultuuriasutused kaudselt kuuluvad, suhtub ettepanekusse pigem ettevaatlikult. "Ööklubisid vaadatakse kõikjal eraldi kontserditest ja etendustest," märkis ta. "Terviseekspertide arvates peaks need kohad, kus tarbitakse vahel enese üle kontrolli kaotamiseni alkoholi ning muid mõnuaineid ja viibitakse tihedalt ning pikaajaliselt koos, olema piirangute kaotamise lõpuosas."

Täiendava küsimuse peale, mis aega mõtleb ta "piirangute kaotamise lõpuosana", vastas Lukas hoopiski nii: "Oluline on teadlaste ja Terviseameti seisukoht – kui tervisenäitajad lubavad, ei peaks kitsendusi peal hoidma. Loodan, et septembri algusest lähevad üldse kõik piirangud maha ja tegutsen selle nimel."

Majanduse seisukohast tahetakse klubid avada

Seevastu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) toetab ööklubidele piirangute leevendamist. "Tegime vastavasisulise ettepaneku ka riigikantseleile, kes valitsuse päevakorda ette valmistab," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster.

"Teadusnõukogu kujundab seisukoha ööklubide piirangute leevendamise osas, arvestades viimase 14 päeva nakatumise trendi ja valitsus vaatab piiranguid üle iga kahe nädala tagant. Ööklubisid puudutav küsimus tuleb uuesti valitsuse päevakorda 30. juuli istungil," selgitas ta.

Tallinna ühe tuntuima, Club Hollywoodi juht Rauno Otsepp rääkis sel nädalal Postimehele, et juhul kui ööklubid uksi avada ei saa, on tõenäoline, et mitmed neist panevad uksed lõplikult kinni. "Tegelikult olen ma väga üllatanud, et meie sektor on hoolimata drastilistest piirangutest nii hästi vastu pidanud ja pankrottidest pole veel kuulda olnud. Aga see ei kesta igavesti. Sügisel läheb kindlasti väga raskeks," märkis ta.

