Luksemburgist saab esimene riik, kus on kogu avalik transport tasuta

Luksemburgi valitsus soovib keskkonda säästa ja teha lõpp liiiklusummikutele.

Luxembourgi linnas on ühed maailma kõige hullemad liiklusummikud. Seal elab umbes 110 000 inimest ning lisaks käib linnas tööl 400 000 inimest mujalt. Uuringud on näidanud, et sealsed autojuhid veetsid 2016. aastal keskmiselt 33 tundi liiklusummikutes istudes, kirjutas TheGuardian.

Sel suvel määrati, et transport Luxembourgi linnas on tasuta kõigile alla 20aastastele lastele ja noortele. 2020. aasta alguses on aga plaanis kõik piletid ära kaotada ning transport muuta täiesti priiks.