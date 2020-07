Lutsar koroonast Euroopast: viirus ei kao piirangute leevendamisega

Viroloogia ja mikrobioloogia professor Irja Lutsari sõnul on üksikuid riike, kus nakatumisjuhud sagenevad üle 80-aastaste seas. Teistes riikides haigestuvad pigem noored, kuid nemad põevad haiguse üldjuhul kergemini läbi. "Paratamatult keegi reisib ning toob viiruse sisse. Praegu on selline olukord, kui tuleb jälgida, aga ei tohi üle reageerida."

Viroloogia ja mikrobioloogia professor Irja Lutsari sõnul on üksikuid riike, kus nakatumisjuhud sagenevad üle 80-aastaste seas. Teistes riikides haigestuvad pigem noored, kuid nemad põevad haiguse üldjuhul kergemini läbi. "Paratamatult keegi reisib ning toob viiruse sisse. Praegu on selline olukord, kui tuleb jälgida, aga ei tohi üle reageerida."

Euroopas on koroonaviirusega nakatunuid küll üha rohkem, kuid need on enamasti piirkonnakolded ning kui järgida hügieeni ja pidada kinni vahemaareeglist, ei teki piirkondlikke koldeid, vahendas BNS Postimeest.

Hispaanias, Hollandis, Taanis ja Inglismaal on nakatumine natukene suurenenud. "Need tõusmised on piirkondlikud. Kui vaadata Hispaaniat, siis enamik riigist on rahulik, kuid piirkondlik kolle on näiteks Barcelonas. Belgias ja Hollandis on samamoodi," selgitas Lutsar. "See on ilmselt seotud sellega, et piiranguid võeti vähemaks, kuid viirus ise ei ole kuhugi kadunud," selgitas ta Euroopa nakatumiste tõusu.

Professor Lutsari sõnul on üksikuid riike, kus nakatumisjuhud sagenevad üle 80-aastaste seas. Teistes riikides haigestuvad pigem noored, kuid nemad põevad haiguse üldjuhul kergemini läbi. Ta tõi välja, et väga palju nakatunuid on Austraalias, Iisraelis ja Balkani maades. "Viimases on juba päris pikka aega palju nakatumisjuhtumeid, ometi siis, kui meil oli esimene laine, oli neil väga rahulik. Kas see on neil nüüd teine laine või see on nende esimene, seda ei oska täpselt öelda," lausus Lutsar. Lutsar märkis, et Singapuris on peaaegu iga päev 5000 uut nakatumisjuhtu, ent riigis ei nähta selles probleemi, vaid öeldakse, et need on enamikus võõrtööliste sisse toodud.

"Neil on vaid üksikud juhud, mis on jõudnud põliselanikkonna hulka," lisas Lutsar. "Paratamatult keegi reisib ning toob viiruse sisse. Praegu on selline olukord, kui tuleb jälgida, aga ei tohi üle reageerida."

Lutsari sõnul on ka Luksemburgis palju haigestumisi, kuid seal on üks tegur see, et riik analüüsib kõiki tulijaid. "Õnneks on seal vaid üksikuid surmajuhtumeid," märkis ta ja lisas, et Luksemburgis võib olla tegemist teise lainega.

Eesti naabritel on seis nakatumisega rahulik, eriti Soomes. Lätis ja Leedus on küll väike tõus, kuid samasugune nagu Eestis. "Leedus on Usbekistani kaugsõidujuhid saanud positiivse tulemuse ja üks kolle oli Horvaatiast naasnud puhkajad," lisas ta.

Lutsar meenutas, et ka Eestis on selline klassikaline juhtum juba olnud: "Keegi tuleb riiki ja läheb edasi peole – ja lõpuks on väikene kolle."

Venemaaga on teised lood, sest seal on iga päev oma 5000 uut nakatumisjuhtu ning sadakond surmajuhtumit. "Kevadest saati nende arv ei tõuse ega lange. Üsna sarnane olukord on Iraanis. Minu teada ei ole Iraan piiranguid kehtestanud, sest nad ei saa majandust seisma panna," lausus Lutsar. Lutsar pani südamele, et kõik, kes naasevad kõrge nakatumisohuga riigist, jääksid 14 päevaks eneseisolatsiooni.