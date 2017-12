Maaeluministeerium plaanib tatra sertifitseerida

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile põllumajandusministri määruste muutmise eelnõu, mille kohaselt lisatakse harilik tatar Eestis sertifitseeritavate taimeliikide loetellu ja seemnetunnistused asendatakse sertifitseerimise otsusega. Samuti täpsustatakse supereliitseemne etiketile märgitava teabe nõuet.

"Viimastel aastatel on Eestis huvi hariliku tatra kasvatamise vastu hüppeliselt kasvanud, seda nii tava- kui ka mahepõllumajanduses," ütles Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu. "On oluline, et põllumajanduses kasutataks kvaliteetset sertifitseeritud seemet ja taimekahjustajate suhtes resistentseid sorte, kuna seeläbi väheneb ka mitmesuguste pestitsiidide kasutamise vajadus. Eelnõu kohaselt kuulub alates uuest aastast harilik tatar Eestis sordilehte võetavate liikide loetellu ning turustada tohib edaspidi vaid sertifitseeritud tatraseemet."

Nõuded hariliku tatra seemne tootmise, sealhulgas sertifitseerimise ja turustamise jaoks hakkavad kehtima määrusemuudatuse jõustumisega 2018. aasta esimeses pooles. Ette on nähtud ka üleminekuperiood, mis lubab kuni 2020. aasta 30. juunini turustada tootja poolt seni toodetud hariliku tatra seemet, kui see on varustatud tootja etiketiga. Selline üleminekusäte on vajalik, et vältida olukorda, kus turul pakutakse hariliku tatra sertifitseerimata seemet.

Teise olulise muudatusena tunnistatakse määruse eelnõuga kehtetuks seemnetunnistused ning asendatakse need sertifitseerimise otsusega. Selle eesmärk on läbi Põllumajandusameti infosüsteemi PMAISi arendamise muuta süsteem lihtsamaks ja selgemaks. "Muudatus võimaldab seemnetootjal tutvuda taotletud seemnepartii kohta tehtud sertifitseerimise otsusega Põllumajandusameti infosüsteemis, kus on nähtavad andmed seemnepartii kohta," täpsustas Suu määrusemuudatuse kasu seemnetootjatele.

Eelnõuga on võimalik tutvuda: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c7d23d0d-0439-4f8c-9f55-99299e97f158