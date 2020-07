Maailma koroonaseis: pool miljonit surnut, miljoneid nakatunuid

14. juuli seisuga on kogu maailmas teadaolevalt surnud koroonaviiruse tagajärjel 571 974 inimest. Nakatunuid oli eilseks tuvastatud 13 462 655.

Surmade edetabelit juhivad Ameerika Ühendriigid: kui Eestis on tuvastatud 69 surmajuhtu ja 2015 nakatumist, siis USA-s on 139 143 surma ning üle 3 miljoni nakatumise. Silma paistab ka Vietnam, kus pole tuvastatud mitte ühtegi koroonasurma, nakatunuid seevastu on üle 300.

Euroopas on kõrgeimad surmade arvud Suurbritannias, Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal. Paljude pilgud on suunatud Rootsi poole, mis otsustas ülejäänud riikidest erinevat teed käia: Rootsis oli eilse seisuga üle 5000 surma ning üle 76 000 nakatunu, siia võrdluseks Saksamaa eilsed andmed: 9144 surma ning kokku üle 200 000 nakatunu.

Euroopas paistavad nulliringiga silma Gibraltar, Gröönimaa ja Vatikan, Aasias on lisaks Vietnamil null surmadega esindatud ka Laos ning Butaan.

Loogika on endiselt selles, et mida suurem riik, seda rohkem nakatunuid ja sellest tulenevalt ka rohkem surmajuhtumeid. Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikidest on end teistest ette rebinud Brasiilia (74 262), Mehhiko (36 327) ja Peruu (12 229).

Lähis-Ida riikidest on suurima koroonasurmade arvuga riik Iraan (13 211) ja Saudi Araabia (2283).

Selle taustal mõjub kui palsam hingele teadmine, et USA ravimifirma Moderna testis koroonavaktsiini 45 vabatahtliku füüsiliselt terve inimese peal. Vaktsiin tekitas testitavatel immuunkehade aktiveerumist ning osutus inimestele turvaliseks.

Ameerika teadlaste sõnul on see esimene vaktsiin, mida on testitud elusolendite peal. Testijate sõnul ei tekitanud vaktsiin testitavatel liiga suuri kõrvaltoimeid, kuid umbes pooled reageerisid sellele eri moel: unisuse, peavalu, lihasvalu, külmavärinate või torkavate valuaistingutega keha erinevates kohtades. Testitavad olid vanuses 18-55, neile manustati vaktsiini 28 päeva jooksul.

Teadlaste sõnul on koroonaviiruse vaktsiini manustanud inimeste kehas keskmiselt sama palju koroonaviiruse antikehi, kui on tuvastatud viirust põdenud inimeste kehades.