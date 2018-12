Maailma teedel hukkub aastas liiklusõnnetuses 1,35 miljonit inimest

Liiklusõnnetused on nüüd laste ning viie- kuni 29-aastaste noorte peamine surmapõhjus, ütles Maailma Terviseorganisatsioon.

Maailma teedel sureb liiklusõnnetuses aastas 1,35 miljonit inimest ehk üks inimene iga 24 sekundi tagant, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) 2016. aasta andmetele tuginedes. Liiklusõnnetused on nüüd laste ning viie- kuni 29-aastaste noorte peamine surmapõhjus, vahendas BNS WHO raportit.

WHO eelmine liiklusohutuse raport põhines 2013. aasta andmetel. Tollal öeldi, et iga aasta sureb liiklusõnnetuses umbes 1,25 miljonit inimest. See tähendab, et aastas hukkunute arv on kolme aastaga tõusnud 100 000 võrra.

Samas näitab raport, et kuigi hukkunute absoluutarv tõuseb, siis inimeste ning teedel olevate autode arvu kasvu arvestades on surmade osakaal viimastel aastatel stabiliseerunud.

"See vihjab, et teeohutuspüüdlused mõnes keskmise ja suure sissetulekuga riikides on olukorda leevendanud," ütles WHO.

See on suuresti seotud parema seadusandlusega, mis on suunatud võtmeriskidele. Nende seas on kiiruse ületamine, sõiduki juhtimine purjus peaga ning turvavöö ja kiivri kasutamata jätmine ja laste kinnitamata jätmine. Lisaks on ehitatud turvalisem taristu jalakäijatele ja ratturitele ning suurendatud sõidukite ohutusstandardeid, öeldakse raportis.

Kuigi paljud riigid on laiendanud püüdlusi olukorda parandada, siis paljud vaesemad riigid on rikkamatest kõvasti maas, lisas WHO.

"Surmade arv ei vähenenud üheski väikese sissetulekuga riigis." Seal püsib liiklusõnnetuses surma saamise tõenäosus kolm korda kõrgem kui suure sissetulekuga riikides, öeldi raportis.

Liiklussurmade osakaal on eriti kõrge Aafrikas, kus liiklusõnnetuses sureb iga 100 000 inimese kohta 26,6 inimest. Osakaal on madalaim Euroopas, kus see on 9,3 inimest iga 100 000 kohta.

Raporti andmeist selgub, et kõige haavatavamas olukorras on jalakäijad ja ratturid, kes moodustasid liiklusõnnetuses hukkunutest 26 protsenti. Aafrikas on nende osakaal 44 protsenti.

Hukkunutest 28 protsenti olid kas mootorratturid või nende reisijad. See osakaal oli eriti kõrge Kagu-Aasias -- 43 protsenti.