Maailmameistri soovitused: kolm tervislikku mittealkohoolset suvejooki

Grilliõhtutel ning aiapidudel on trendiks muutumas alkoholivabade kokteilide ehk mokteilide valmistamine, mida saab hõlpsasti ise kodus valmistada. Restorani NOA juhataja sõnul koguvad populaarsust ka tervislikud mokteilid, kus on võimalikult vähe suhkrut ning tehislikke lisaaineid.

Grilliõhtutel ning aiapidudel on trendiks muutumas alkoholivabade kokteilide ehk mokteilide valmistamine, mida saab hõlpsasti ise kodus valmistada. Restorani NOA juhataja sõnul koguvad populaarsust ka tervislikud mokteilid, kus on võimalikult vähe suhkrut ning tehislikke lisaaineid.

Restoran NOA juhataja ning kolmekordne Eesti parim alkoholivabade kokteilide meister Laur Ihermanni sõnul on mittealkohoolsete kokteilide tellimine muutunud toitlustusasutustes üha populaarsemaks.

"Viimase paari aastaga on tekkinud arvestatav hulk teadlikke tarbijaid, kes hoiduvad nii tubakast kui alkoholist, kuid soovivad saada maitseelamust," lausus Ihermann, kes krooniti märtsis ka alkoholivabade kokteilide maailmameistriks.

Ihermanni sõnul on tervislike alkoholivabade jookide valmistamise üheks suurimaks väljakutseks tervislike kokteilipikendajate nappus. "Tavapäraselt kasutatakse kokteilide pikendamiseks toonikut, gaseeritud vett või hoopiski trendikaid limonaade nagu roosiõielimonaad, kuid kõigis neis peale vee on siiski lisatud märkimisväärsel hulgal maitsetugevdajaid või tehisaineid," lausus Ihermann.

Siiski lisas ta, et suve hakul avastas ta Barley Bros pruulitud limonaadid, mis sobib suurepäraselt mokteilide valmistamiseks, kuna ei sisalda grammigi lisatud suhkrut ega maitsetugevdajaid ehk on maitselt mõnus ja mahe, võimaldades luua eristuvaid ja maitsvaid mokteile.

It’s Summer Bro’

Värskendav ning ergutav leedripuuõie kokteil, mis sobib ideaalselt nii valge kala kõrvale kui ka aiapidudele näiteks sangria või tavapärase booli asemele.

Koostisosad ühe kokteili valmistamiseks:

0,5 tl õunaäädikat

1 viil ingverit

Väike peotäis piparmünti

0,25l Barley Bros laimi ja leedriõie maitselist pruulitud limonaadi

Rosemary Blush

Maitseküllane marjamaitseline kokteil, mis sobib ideaalselt grillipidudel liharoogade kõrvale kui ka niisama nautimiseks.

"Allakeedetud veini valmistamiseks tuleb võtta punane vein, asetada see väiksesse potti ning panna tulele. Kui vein on keema tõusnud, siis lasta podiseda kuni alkohol on välja aurustunud ja alles vaid pool kasutatud veini kogusest. Seega 1,5l pakist veinist saab 0,75l siirupit," selgitas Ihermann, lisades, et tegemist on nipiga, mida saab hõlpsasti kasutada nii mittealkohoolsete jookide kui kastmete valmistamisel.

Koostisosad ühe kokteili valmistamiseks:

1 tl vahtrasiirupit

1 oks rosmariini

Ühe veski jahvatuse kogus musta pipart

4cl Cabarnet Sauvignon 0% ehk allakeedetud punast veini

0,25l Barley Bros marja ja rosmariini maitselist pruulitud limonaadi





Just Kale

Tegemist on mõnusa ja värske suvejoogiga, mis on valitud ka 2017. aasta parimaks alkoholivabaks kokteiliks. Valmistamisel tuleb kõik koostisosad blenderdada ning valada jää peale otse klaasi.

Koostisosad ühe kokteili valmistamiseks:

10cl mineraalvett

1 leht lehtkapsast (kale)

Pool peotäit basiilikut

8cl kollase meloni mahla