Maailmas ületas koroonasurmade arv 600 000 piiri

"Otsustasime, et me ei pane Riigi Tugiteenuste Keskust olukorda, kus ta peab otsustama, millise ministri sõna maksab või milline õiguslik analüüs on õigem," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik, lisades, et ministeerium lõpetab koostöö hasartmängumaksust toetuse eraldamiseks RTK-ga ning toob vaidlusaluste toetuste korraldamise taas sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse.