Maanteeamet tuleb ühistranspordiportaaliga välja aasta pärast

Maanteeamet loob uut ühistranspordiportaali peatus.ee, mis peaks täies mahus valmis saama järgmiseks suveks ja läheb hinnanguliselt maksma 200 000 eurot.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson ütles ERR-ile, et riigil peab olema üks sõltumatu reisiplaneerija, kus oleks väga palju infot sõitjal olemas.

"Kus oleks olemas reaalajainfo, kus oleks olemas rattalaenutuse parklad," rääkis Williamson. "Vana peatus.ee ei võimaldanud kuvada rattaparklaid, reaalaega, ei võimaldanud kuvada erijuhtumeid, kui buss on kuskil katki, liin ei välju, rong ei välju. Uus reisiplaneerija, kui see lõpuks valmis saab sõitjate tähelepanekute abiga, siis on ta väga hea asi."

Uue portaali aluseks on võetud Helsingis kasutusel olev lahendus. Kuigi esialgu võib uue portaali kasutamine näida ebamugav, siis Williamsoni sõnul pole see Google'i reisiplaneerijast keerulisem.

Uue portaali esimestel testimisnädalatel oli probleeme mobiilikasutajatel, ka ei näidanud rakendus, millises maakonnas peatus asub. Praegu puudub võimalus otsida maakonnapõhiselt infot ja seda peab Williamson uue portaali suurimaks puuduseks.

"Järgmine samm, mida meil arendaja juba teeb, on reaalaega kuvada. Reaalaja me teeme Pärnu linna näitel esialgu," ütles Williamson ERR-ile.

Tehnoloogiaajakirjanik Peeter Marveti sõnul on senise sõiduplaanide tabeli asemel nüüd tegu automaatse marsruudi otsimise lahendusega, mis praegu on hädas andmete kasutajatele arusaadavaks tegemisel.

"Kui ma otsin Voltat siis saate nimekirja erinevaid Voltasid, mille taga on viiekohalised numbrid ja sellega on raske öelda, kas tegemist on bussipeatuse, tänavaga," märkis Marvet, kelle sõnul piisab vahel väikesest lisainfost, et tulemus oleks märksa parem.

Näiteks lisades märke, et tegu on Volta tänava või linnasuunalise bussipeatusega. Eesti oma lahenduse tegemist ta mõttetuks ei pea.