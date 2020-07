MAARJA: linnas ma sellega sõita ei julge

"Minu meelest on renditõuksid päris hea äriidee - nendega on mugavam pisikest otsa sõita kui taksoga," rääkis Maarja oma kogemustest elektritõukeratastega.

Vahel pargitakse elektritõukerattad keset teed, kuid Maarjat see ei häiri. "Nende tõuksidega, mis linna vahel seisavad, ma sõitnud ei ole," puudus Maarjal avalike tõukeratastega kogemus. "Kuid mu vend ostis hiljuti isikliku ja seda olen ma proovinud."



Maarja peab elektritõukse kasulikeks, kui on näiteks vaja ühest punktist teise ruttu jõuda. "Samas on ka ohtlik see, kuidas osad nendega rallivad," ütles Maarja. "Linnas ma ise ei julgeks sõita, kuna see sõiduk on suhteliselt järsk ja ma kardan kukkuda."



Tõukerattad on Maarja arvates siiski hea mõte. "Minu meelest on renditõuksid päris hea äriidee - nendega on mugavam pisikest otsa sõita kui taksoga," lausus ta.