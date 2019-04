Macron: Jumalaema kirik taastatakse

"Me ehitame selle uuesti üles. Tegemist on meie ajalooga ja seda meilt rahvas ootab," ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Prantsuse miljardär Francois-Henri Pinault lubas panustada ülesehitustöödesse 100 miljoni euroga. Ka UNESCO lubas igakülgset toetust kiriku taastamisel.

"Me ehitame selle uuesti üles. Tegemist on meie ajalooga ja seda meilt rahvas ootab," ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Prantsuse miljardär Francois-Henri Pinault lubas panustada ülesehitustöödesse 100 miljoni euroga. Ka UNESCO lubas igakülgset toetust kiriku taastamisel.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kinnitas esmaspäeva õhtul rahvale, et Pariisi Jumalaema kirik taastatakse kindlasti, vahendas.

"Me ehitame selle uuesti üles. Tegemist on meie ajalooga ja seda meilt rahvas ootab. Me kutsume selleks kokku kõik oma ala parimad spetsialistid kogu maailmast ja nad tulevad heameelega," rääkis Macron muu hulgas.

Prantsusmaa mitmed võimuesindajad kinnitasid juba varem, et katedraal ehitatakse igal juhul uuesti üles, kui sellele peaks kuluma aega ka terve põlvkond.

Prantsuse miljardär Francois-Henri Pinault lubas ööl vastu esmaspäeva panustada ülesehitustöödesse 100 miljoni euroga.

ÜRO haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsioon UNESCO lubas esmaspäeval Prantsusmaale igakülgset toetust Pariisi Jumalaema kiriku taastamisel, mida nimetas muu hulgas "hindamatuks pärandiks".

Katedraali juurde rahva hulka tulnud tuntud ajaloolane Antoine Torrens märkis, et lõppude lõpuks on tegemist siiski hoonega ja peaasi on see, et keegi surma ei saanud.

"Pariisis on viimastel aastatel nähtud palju hullemaid asju. Lõpuks saab kõiki asju uuesti üles ehitada," lohutas Torrens.

Põlenguga võitles rohkem kui 400 tuletõrjujat. Viimastel andmetel sai kustutustöödel tõsisemalt viga üks tuletõrjuja.