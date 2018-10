Macron prantslastele: lõpetage kaeblemine

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus oma kaasmaalasi vähem kaeblema, öeldes, et riigil läheks palju paremini, kui nad jäljendaksid sõjaaegset liidrit Charles de Gaulle'i.

Macron, kes külastas endise presidendi elu- ja matmiskohta Colombey-les-Deux-Eglises küla riigi kirdeosas, ütles seda pärast jutuajamist pensionäriga, kes kurtis, et tal on ainult väike pension, vahendas BNS.

"Kindrali (Charles de Gaulle) lapselaps rääkis mulle just äsja", et tema vanaisal oli reegel: "Sa võid vabalt rääkida, kuid ainus asi, mida me ei tohiks teha, on kurta", ütles Macron.

"Ma arvan, et kindralil oli õige mõte. Riik oleks teistsugune, kui me teeksime kõik selliselt," sõnas ta.

Prantsuse paremäärmuslaste liider Marine Le Pen säutsus Twitteris kommentaariks Macronile, et "need, kes kurdavad, ei tee seda mitte nalja pärast, vaid selle pärast, et nad on pidevate maksude tõstmise ja endeemise ebakindluse ohvrid".

Prantsusmaa 2019. aasta riigieelarve näeb ette pensionide ja sotsiaalhüvede kärpeid, samas leevendab valitsus ka maksukoormust.