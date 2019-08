Kuna veetemperatuur Lennusadama juures on langenud viimase 24 tunniga 11-kraadini toimub 3. augusti IRONMAN Tallinna start ja ujumisvõistlus Harku järve Sõudebaasi juures.

Tulenevalt IRONMANi reeglitest lühendatakse ujumisdistantsi kui veetemperatuur on alla 15 kraadi ja ujumine jäetakse ära kui veetemperatuur on alla 11,9 kraadi. Kuna Lennusadama juures on veetemperatuur langenud 11 kraadini, siis otsustasid korraldajad liigutada ujumisraja Harku järve, kus viimaste andmete järgi on veetemperatuur 18 kraadi.

IRONMAN Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: "Võistlejad on treeninud ja tulnud Tallinnasse selleks, et läbida IRONMANi võistlus täispikkuses. Lühendatud ujumisdistants või ujumise ärajäämine oleks neile väga suur pettumus. Seega otsustasime korraldustiimiga endast parima anda ja võtta kasutusse plaan B ning kolida ujumisraja Harku järve. Anname endast kõik, et hoolimata viimase hetke muudatustest pakkuda osalejatele parimat IRONMANi kogemust."

Ujumisdistantsil tuleb võistlejatel läbida üks 3,8 kilomeetrine ring ja samuti on Harku järve äärdes esimene vahetusala. Teine vahetusala jääb Lennusadamasse. Tegemist on kontrollitud keskkonnaga ning vastab stardi- ja vahetusalana IRONMANi nõuetele. Eelnevalt on võetud ka testid Harku järve veekvaliteedi kohta, mille selgus, et kõik näitajad jäävad normi piiresse. Ujumisrada on võimalik näha siit .





Ratta check-in’i on võistlejatel võimalik teha jätkuvalt kell 13-20. Vahetusalasse saab ametliku transfeerbussiga, mis väljub iga poole tunni tagant Vabaduse väljaku kõrval asuvast bussipeatusest ning on vastavalt märgistatud. Bussiga liigub kaasa ka CityBee kaubik, kuhu saab paigutada rattad.

Laupäeva hommikul liiguvad transfeerbussid starti Vabaduse väljaku kõrval asuvast bussipeatusest. Kokku transpordib osalejaid alates kella 4.30st kuus bussi.

Kohapeal on võimalik stardiala lähistele ka parkida, kuid tuleb võtta arvesse, et võimalused on piiratud.

Laupäeval kell 6.30 saavad lähte eliitgrupi naised ning seejärjel antakse start vanuseklassi võistlejatele. Iga 5-sekundilise intervalli tagant pääseb ujuma 4 sportlast.

Rattarada algab Harku järve juurest ja kulgeb mööda tavapärast võistlustrassi. Lisandub vaid kolmekilomeetrine edasi-tagasi lõik, mil Väänast tagasi tulles tuleb Kiia ristis keerata paremale Keila poole. Kolm kilomeetrit edasi ja kolm sama teed mööda tagasi. Seejärel jätkatakse trassi juba eelnevalt planeeritud rajal. Lisanduv lõik tuleb läbida mõlemal korral Vääna poolt tulles. Rattaraja kaart on leitav siit .





Kuna Harku järve ääres on pealtvaatajatele ruumi piiratult, siis kõik huvilised on oodatud vaatama stardi ja ujumisvõistluse otseülekannet Vabaduse väljaku ja Lennusadama suurtelt ekraanidelt.