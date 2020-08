MADIS: Isegi kui toimuks, siis ma ei läheks

"Kui on nakkusoht ja rahvas koguneb, siis piisab ühest inimesest, et viirus läheks levima," usub 23-aastane Madis, et ühest Rally Estonia ära jätmisest ei juhtu midagi halba.

"Kindlasti ei peaks korraldama suuri üritusi," oli Madis suurürituste korraldamise suhtes konkreetne. "Kui on nakkusoht ja rahvas koguneb, siis piisab ühest inimesest, et viirus läheks levima," usub Madis, et ühest Rally Estonia ära jätmisest ei juhtu midagi halba.

"Kindlasti on ka minul palju asju ära jäänud, aga ma olengi seda nagu niimoodi võtnud, et kui isegi toimuks - ma ei läheks. Ennast tuleb ka ju hoida," tõdes Madis. "Tuleb nautida seda, mis meil on - jalutada rahus ja mõelda iseenda peale."