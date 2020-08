Mähe kohvikutepäev üllatas mitmekesisusega

21 hoovikohvikut pakkusid parimate salaretseptide järgi tehtud palasid ja põnevaid Mähe-elamusi.

Mähe kohvikutepäev avas koduõued, salapaigad, kodud ja kogukonna nii lähedalt kui ka kaugemalt saabunud külalistele. “Mähe on väga mitmekesine kant, mis on kiirelt arenenud, kuid seejuures on säilinud mõnus aedlinnalik idüll. Selleks, et kohvikutepäeval jaguks peale söögi- ja joogipoolise ka põnevust, lubasid mähelased piiluda oma aedadesse ning tutvustasid külalistele oma hobisid ja tegevusi,” sõnas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat. Pea iga kohvik pakkus midagi erilist. Näiteks Tin Tšik oli avanud rätsepaateljee. Ja sinna saab minna mitte ainult kohvikutepäeval, vaid ikka siis, kui uut kleiti vaja on. Pirita raamatukogu välikohvikus võis vastata viktoriiniküsimustele ja lahkuda koos kingitusega. Pirita pritsumehed olid Mähel oma päästeautoga, mis eelkõige pakkus huvi poistele. Sai ka proovida tuld kustutada ja päästjatelt nende töö kohta pärida.

Mähe vaba aja keskuse terrassil võõrustas külalisi linnaosa valitsuse välikohvik. “Rääkisime teedest, Maarjamäe jalgpallihallist ja paljust muust. See, et Pirita teed ja tänavad on saanud siledaks ning mööda neid on hea sõita, pole piritalastele märkamata jäänud. Väga paljud küsisid uudiseid Mustakivi tee pikenduse kohta – kas selle rajamine on ikka plaanis ja millal see valmis võiks saada. Ei saanud üle ega ümber ka Pirita rannast. Ranna areng ja tulevik läheb inimestele väga korda ning oodatakse pikisilmi, et Pirita rand taastaks oma kunagise hiilguse ja tähenduse,” võttis linnaosavanem kokku peamised jututeemad.

Mähe kohvikutepäev oli tänu imeilusale ja soojale ilmale väga külastajaterohke. Keeruline oli valida marsruuti, et kõik huvipakkuvad aiad läbi käia. Kel varasemalt eeltöö tehtud ja kaart näpus, said sellega osavalt hakkama. Mähe kohvikutepäev toimus kolmandat korda.