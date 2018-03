Mailis Reps emakeelepäeval: emakeele elujõud on rääkijate endi kätes

Kakssada aasta tagasi kiitis Kristjan Jaak Peterson eesti keele ilu ja õhkas keele elujõu järele, Anna Haava palus, et saksad lubaksid eesti keele köögist söögisaali, mullu ilmunud luulekogus kirjutas Kristiina Ehin, et eesti keele küüru on tänapäeval nüpeldamas inglise keele kupjapiits, märkis haridusminister Mailis Reps.

Kakssada aasta tagasi kiitis Kristjan Jaak Peterson eesti keele ilu ja õhkas keele elujõu järele, Anna Haava palus, et saksad lubaksid eesti keele köögist söögisaali, mullu ilmunud luulekogus kirjutas Kristiina Ehin, et eesti keele küüru on tänapäeval nüpeldamas inglise keele kupjapiits, märkis haridusminister Mailis Reps.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles tänast emakeelepäeva sisse juhatades, et emakeele elujõud on rääkijate endi kätes, vahendas BNS.

"Eesti keele olevikule ja tulevikule mõeldes kirjutati paarsada aastat tagasi ja kirjutatakse ka tänapäeval. Emakeel on miski, mis ei jäta kedagi külmaks. Mis meelel, see keelel ja luuletustes. Poeetide südamevalu emakeele käekäigu pärast on ajastule iseloomulik," rääkis Reps.

Ta meenutas, et kakssada aasta tagasi kiitis Kristjan Jaak Peterson eesti keele ilu ja õhkas keele elujõu järele. Veidi rohkem kui sada aastat tagasi palus Anna Haava, et saksad lubaksid eesti keele köögist söögisaali. Mullu ilmunud luulekogus kirjutas aga Kristiina Ehin, et eesti keele küüru on tänapäeval nüpeldamas inglise keele kupjapiits.

"Meie kaunikõlalise emakeele hoidmise, arendamise ja kaitsmisega tegelevad iga päev paljud inimesed. Tänagem tänasel emakeelepäeval eesti keele õpetajaid. Tunnustagem haridusasutusi, kus õpetatakse ja õpitakse eesti keeles. Tunnustagem keelekorraldajaid, kes hoiavad keelekasutajaid õigel kursil ja annavad vajadusel nõu; terminolooge, kes aitavad kaasa sellele, et ka tippteadusest oleks võimalik rääkida eesti keeles; keeletehnolooge, kes mõtlevad välja ja loovad rakendusi, mis aitavad keelel elujõulisena püsida ja inimeste elu lihtsustada. Kiitkem kirjanikke, kes kirjutavad eesti keeles ja eesti keelest. Tunnustagem lapsevanemaid, kes ka välismaal elades leiavad võimalusi oma lastele eesti keelt õpetada," rääkis Reps.

"Eesti keele kestlikkusele ja arengule peame kõik kaasa aitama, kui tahame olla rahvas maailma kultuurivaramus. Emakeele elujõud on meie endi kätes," lisas minister.