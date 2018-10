Mailis Reps: poliitikas kaasa rääkivaid noori tuleb kuulda võtta

"Meie noorsootöötajad on teinud noorte kaasamisel suurepärast tööd, juhendades ja suunates noori nende ettevõtmistes," ütles Reps ministeeriumi pressiteate vahendusel. "Eesti noored tahavad ja oskavad poliitikas kaasa rääkida, kuulakem neid."

Reedel lõppenud noorsootööfoorumil Noorum arutleti koos noortega tuleviku noortepoliitika ja väljakutsete üle, mis ootavad noori ees järgmisel kümnendil. Foorumi esimesel päeval oli fookuses noorte tuleviku planeerimine, noortepoliitika olulisus ja väljakutsed, mis ootavad noori ees erinevates eluvaldkondades. Kõigil osalejatel oli võimalik luua tulevikustsenaariume prognoosimaks, milline on aasta 2035 noore jaoks. Foorumi teisel päeval said osalejad ülevaate noortevaldkonna arendamisest Euroopa Liidus ja otsisid lahendusi, kuidas Eestis edasi minna.

Foorumil osalenud OECD avaliku valitsemise direktoraadi programmijuht Miriam Allam tõstis esile, et OECD riigid loovad üha enam integreeritud strateegiaid, mis puudutavad erinevaid noortega seotud valdkondi.

"Seeläbi ühtlustatakse sihte ja toetatakse laiemaid riiklikke arengueesmärke. Veelgi olulisem on, et kaasates noori strateegia loomisse, soodustatakse noorte seotuse tunnet ning suurendatakse usaldust noorte ja riigi vahel," selgitas Allam.

"Võib-olla noored ei kommunikeeri oma väärtusi nii nagu vanem põlvkond, aga see ei tähenda, et nad ei väärtusta midagi," ütles Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Marcus Ehasoo, kelle kinnitusel tahavad noored enda tõekspidamiste eest seista.

Ehasoo sõnul võiks noortel olla veelgi rohkem võimalusi otsustada ja valikuid teha – näiteks soovib ta näha suuremat valikuvabadust haridusküsimustes. Formaalharidus peaks tema hinnangul olema rohkem seotud mitteformaalse haridusega.

Noorumi võttis kokku Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar, kes toonitas noorte nimel tegutsevate sidusrühmade koostööd.

"Meeldiv oli näha, et Noorumi kahel päeval oli kohal niivõrd palju valdkonna eksperte, huvilisi ja loomulikult ka noori. See võimaldas pidada sisukaid arutelusid ja koguda kõikidelt osapooltelt ideid noortevaldkonna tuleviku planeerimiseks," ütles Tibar ja lisas, et tulevikku planeerides peab koostöö olema järjepidev.

Tallinnas toimunud noorsootööfoorumil võtsid sõna ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, ajaloolane ja kunstiakadeemia professor David Vseviov, teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke, Luminor Eesti juhatuse esimees Gunnar Toomemets, Tallinna lastehaigla vaimse tervise keskuse juhataja Anne Kleinberg, sotsiaalministeeriumi tulevikutöö nõunik Mihkel Kaevats, disainer Jane Oblikas ja mitmed teised.

Foorumi korraldas haridus- ja teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega 4.-5. oktoobril Tallinnas kinos Kosmos.