Maailmas on toimumas pidevad muutused ning haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul ei tohiks noored neid karta. "Kuid tehnoloogiavaimustuses ei tohi unustada isiklikku kontakti," rääkis ta. "Tehnoloogia võib olla ka põhjus, miks keegi tunneb end võõrandatuna."

4.-5. oktoobril toimub juba kuues noorsootöö foorum, mis vaatab üheskoos noortega, millised peaksid olema võimalused tulevastele noortele. Foorumis Noorum jagatakse mõtteid, millised on järgmise 10-20 aasta noortevaldkonna suund, väljakutsed ja eesmärgid.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps selgitas, et noortefoorumi eesmärk on kõnetada, kuulda ja märgata noori. Seada sihte, mis on just need, mida noored ise endale eesmärgiks seavad.

Noorte hääl

Kolmandat korda noorsootöö foorumil osalev minister selgitas, et 2005. aasta foorumil räägiti noorsootöö strateegiast, kus oli väga suur roll noorte enda sisendil. Foorum on motiveerinud ka noori rohkem oma aktiivsust üles näitama ning muutused kajastuvad paljude noorte eludes.

"Kui oleme jätkuvalt nii nutikad ja vahvad, et suuame märgata üksteist ja üksteisest lugu pidada, tuleb ka uus strateegiline eesmärk selline, mida tahame ise rakendada," sõnas ta.

Minister soovis, et noorsootöö foorum aitaks vaadata üle asjad, mida tahame kindlasti jätkata ja oleme teinud hästi ning samas ka kuulata noorte enda tagasisidet, et teha õigeid otsuseid. "Oluline on vaadat hetki, mis on läinud mitte nii hästi ja kus on endiselt kitsaskohti," rääkis ta. "Ja mõelda, kuidas võiksime noortepoliitikat paremini korraldada."



Muutuv maailm

Maailmas on toimumas pidevad muutused ning Repsi sõnul ei tohiks noored neid karta. Nii demograafilised, keskkonaalased, tehnoloogilised muutused kui ka kriisid lisavad oma väljakutseid. Ka noorte väljakutsed muutuvad pidevalt.

"Kuid tehnoloogiavaimustuses ei tohi unustada isiklikku kontakti," rääkis minister. "Tehnoloogia võib olla ka põhjus, miks keegi tunneb end võõrandatuna."



Tulevik on noorte käes

Mailis Reps tõdes, et noorte kasvav roll ühiskonnas ei ole saladuseks ning tulevik on noorte käes. Hetkel tehtavad haridus- ja majandusotsused mõjutavad ka neid inimesi, kes ei ole veel sündinudki. Seetõttu on ka noored kui teerajajad saanud rohkem õigusi teha poliitilisi valikuid.

Ministri arvates on oluline ka rahvusvahelisel tasandil näidata, et noored saavad valimisea langetamisega rohkem panustada ning nende hääl on rohkem kõlav. "Selline muutus võib olla teed rajav," rääkis ta.