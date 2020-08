Mailis Reps: uus ühendkool pakub maailmatasemel ettevalmistust

"Koolis kohtuvad kolme senise kooli traditsioonid, õppekavad ja missioon, luues piirkonnaharidusmaastikul uue ja omanäolise kooli, mis pakub maailmatasemel ettevalmistust," ütlesharidusminister Mailis Reps loodava Tallinna Muusika- ja Balletikooli (TMBK) kohta.

Uus kool ühendab endas Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli, Tallinna Muusikakeskkooli ning Tallinna Balletikooli. Kolme kooli ühendamisel luuakse ühe õppeasutusena tegutsev kutseõppeasutus ja gümnaasium.

Mailis Repsi sõnul on visiooniks ühendada kolm kooli nii, et see muutub valdkondlikuks hariduskeskuseks, kus omandavad nii põhi-, kesk- kui ka kutsehariduse suur osa Eesti tulevastest kutselistest muusikutest ja tantsijatest.

Uue kooli juhi leidmiseks korraldatakse avalik konkurss pärast kooli juriidilist asutamist. "Loodame, et TMBK uus juht on tugeva visiooniga ja tulemuslikult tegutsev inimene, kes viib kolme kooli ühendamise lõpule," lausus Reps, kelle sõnul on uuel koolijuhil koolide ühendamisel suur roll.

Õpe toimub kutsekeskhariduse formaadis

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler Robert Lippin ütles Pealinnale, et ka täna antakse muusika- ja balletiõpet Georg Otsa nimelises Muusikakoolis ja Tallinna Balletikoolis kutsekeskhariduse formaadis.

"Nende õppijate jaoks jätkub õpe suuresti samas formaadis kui seni, nii nagu Tallinna Muusikakeskkooli õppurid saavad ka edaspidi põhi- ja üldkeskharidust omandada," sõnas ta. "Lisaks saab loodavas Tallinna Muusika- ja Balletikoolis omandada päevases õppevormis nii põhi- kui ka

keskharidust ning liikuda koolisiseselt ühelt õppevormilt teisele."

Kool asutatakse Lippini sõnul tänases õigusruumis ainuvõimaliku lahendusena juriidilises mõttes kutseõppeasutusena, sest kutseõppeasutustena tegutsevad ka ühinevad Georg Otsa nimeline Muusikakool ja Tallinna Balletikool. Juriidilise vormi kõrval on tema hinnangul aga olulisem kooli sisu,

selle õppekava ning antavad oskused ja teadmised.

Muusikakeskkooli vilistlase Tõnu Kaljuste sõnul on juhul, kui Muusikakeskkool ei kao kuhugi ning tegutseb edasi paremates tingimustes, tegu hea lahendusega. "Muusikakeskkooli tüüpi lahendus on ennast tõestanud ka Rootsis (Lilla Akademien). Nende muusikute tase on mäekõrguselt üle teistest nn tavalistest muusikakoolidest. Loodan, et siinsed muusikahariduse juhid omavad selget visiooni koos juriidilise pädevusega, et ei kujune olukorda, kus hea kool lammutatakse, kuid uut ja paremat ei sünni," ütles Tõnu Kaljuste koolide ühendamise kohta.

Tõnu Kaljuste sõnul oli plaan Muusikakeskkool Kivimäelt kesklinna tuua juba kümmekond aastat tagasi kui teda kooli nõukogusse kutsuti. Kuna Kaljuste jäi asukoha suhtes eriarvamusele, siis ta nõukogu töös ei osalenud. "Tundsin, et paljud muusikud soovivad kooli linna tuua, seepärast ei

pidanud vajalikuks don quijote`likult võitlema hakata, kuid mulle tundus, et Kivimäe mändide all on ideaalne koht keskendumaks klassikalise muusika õppimisele ja õpetamisele," ütles Kaljuste.

Ühendkool kerkib kesklinna

Ühendkoolile ehitatakse Tallinna kesklinna, aadressile Pärnu mnt 59 kaasaegseid õppevõimalusi pakkuv koolimaja, kus on maailmatasemel õppe-, harjutus- ja esinemistingimused – lisaks klassi- ja harjutusruumidele mitu saali, õpilaskodu, stuudio, ujula ja sisehoov.

Helilooja Olav Ehala sõnul on muusikalise kutseõppe puhul gümnaasiumi osa läbitav lihtsamalt. "Ma ei kujuta ette, et üldhariduslik pool saaks toimuda samas klassiruumis," sõnas ta. "Ma näen uut kooli kui ühist maja, kus kolm kooli säilitavad oma näo. Ma ei poolda seda et muusikakeskkool ühendab selle üheks üksuseks."

Ehala leidis, et kui on koolidel ühine maja, siis näiteks kehalise kasvatuse tund ja ujula on küll koos ühes majas, ent muus osas on spetsiifika erinev. "Jutt on olnud ühisest majast, kus kõik kolm kooli säilitavad oma näo," sõnas ta.

Ehala sõnul on oluline, et loodavas ühises koolis jäävad erinevad õppekavad alles ning uus maja kerkib kesklinna. "On hea, kui muusikakoolid on lähestikku, siis saavad õppejõud paremini koostööd teha. Kokku kolimine pole halb."

Muusikaline kutseharidus kogub väärtust

Haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm selgitas Pealinnale, et ehkki teema kerkis hetkel teravalt päevakorda, on kolme kooli uude majja kolimine väga pikk teekond. Ta viitas, et kool vajab uusi tingimusi kaasaegses hoones ning pisiasjades jõutakse kompromissile, mille üle keegi ei nurise. "Nii kallist koolihoonet pole varem tehtud, see on hüpe õppekeskkonna mõttes," sõnas ta.

Kurm möönis, et probleemid on tekkinud, kuna koolidele on tähtsad traditsioonid ning ajaloolisest koolihoonest ei taheta lahkuda. "See on läbi analüüsitud, et kutseharidus ja üldharidus toimivad koos," ütles ta. Ta nentis, et sellist pretsedenti Eestis polegi. Kutsekoolide puhul levib Kurmi sõnul ka trend, et täiskasvanud õppijad tunnevad huvi ka muusikahariduse suhtes - see näitab huvi elukestva õppe vastu.

"Kutseharidus muutub populaarsemaks. See oli müüt, et kutsekooli lähevad need, kes mujale ei saa. See pole enam ammu nii, ka kõrgharidusega inimesed lähevad kutsekooli. Kutsekool on üha enam täiskasvanud õppijatele," sõnas ta.

Siht on arendada maailmatasemel muusikuid ja tantsijaid

Ühendkool jätkab kolme kooli seniseid traditsioone ja parimaid õppevorme nii klassikalise kui rütmimuusika ning nii klassikalise balleti kui kaasaegse tantsu õpetamisel. Ühendkooli siht on arendada oma õpilased rahvusvahelisel turul igati konkurentsivõimelisteks muusikuteks ja

tantsijateks.

Tõnu Kaljuste sõnul aitab kool luua eeldused, kuid maailmalavadel laulmine ja tantsimine ei ole omaette eesmärk, vaid tulemus kui on hea haridus ning rahvusvahelise tasemega vilumus. "Muusik ja tantsija rändavad maailmas, kui neil on hea agentuur. Samas neid ei takista miski teha oma kodumaal kunsti rahvusvahelisel tasemel," lisas ta.

Õppehoone projekti autor on mainekas Austria arhitekt Thomas Pucher, kes võitis 2011. aastal toimunud arhitektuurivõistluse. Koolimaja ehitus kestab üle kahe aasta, õppetöö algab uues hoones täismahus septembris 2022.