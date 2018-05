Riigireformi SA ettepanek 50 protsendi avaliku sektori töötajate koondamisest ebareaalne, leiab ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht Kristjan Oad. Vallandamiste asemel tuleks samade inimestega rohkem ära teha ning üks võimalus selleks on võtta riigivõimu teostama ainult inimesi, kel on vähemalt viis aastat erasektoris töötamise kogemust.

"Ametnikud peavad kasutama neile antud vahendeid, sealhulgas tööaega, efektiivselt. Kindlasti enamik ametnikke annabki endast parima, ent kahjuks pole liiga paljud neist muud elu näinudki. Et seda muuta, tuleks ametnikuks ehk riigivõimu teostama võtta ainult inimesi, kellel on vähemalt viis aastat töökogemust erasektoris," ütles Oad pressiteate vahendusel BNS-ile.

"See oleks hea mitmes mõttes. Esiteks saaksid kõik ametnikud aru, kes riigieelarvet tegelikult täidavad ja mida neil selleks vaja on. Teiseks oldaks harjunud, et ressursse ongi alati vähe, konkurents ongi karm, tulemused peavadki olema konkreetsed, mõõdetavad ja kiired. Kolmandaks tähendaks see, et riigivalitsemise töö peale ei tuleks inimesed otse koolipingist, vaid all oleks ka tõsine tööalane elukogemus. Samuti realiseeruks kõrgharitud noorte energia ja värsked mõtted rohkem ettevõtetes, mitte arengukavapaberites," tõi Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht välja.

"Muidugi on valdkondi, kus riik peaks loobuma turusolkimisest. Aga mis puutub riigivõimu teostajatesse ehk ametnikesse kitsamas mõttes, siis Eesti Vabariik on niigi üsna õhuke. Täisväärtusliku ühiskonna toetamiseks peab riik teatud funktsioone täitma ja väikeses riigis see tähendabki proportsionaalselt suuremat hulka riigipalgalisi," ütles Oad. "Ka peaministrina töötajate protsent elanikkonnast on meil näiteks Ühendkuningriigist 50 korda suurem. Lennart Meri ütles õigesti, et oma riik ongi kaks korda kallis, nii südamele kui rahakotile."

Mainori tegevjuhi sõnul tuleks riigihalduses mõelda ennekõike mitte kärpimise, vaid suurema efektiivsuse peale.