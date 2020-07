"Kui tuua võrdlus meditsiinist, siis esimene akuutne faas, kus patsient on surma äärel ja vajab ellu jäämiseks hapnikumaski, tilgutit ja tugevatoimelisi valuvaigisteid, on läbi. Oleme järgmises faasis, kus elu enam otseses ohus ei ole, kuid on vaja nõrgemaid valuvaigisteid ja taastusravi," leidis Eesti Panga endine president Ardo Hansson.

"Kui tuua võrdlus meditsiinist, siis esimene akuutne faas, kus patsient on surma äärel ja vajab ellu jäämiseks hapnikumaski, tilgutit ja tugevatoimelisi valuvaigisteid, on läbi. Oleme järgmises faasis, kus elu enam otseses ohus ei ole, kuid on vaja nõrgemaid valuvaigisteid ja taastusravi," leidis Eesti Panga endine president Ardo Hansson.

Hansson rääkis, et vähemalt ajutiselt on Eesti majandusel kriisijärgselt jalad põhjas. "Ma arvan, et kui praegu mingi tulnukas tuleks Eestisse, käiks siin ringi, sõidaks ühistranspordis – kas ta siis näeks seda kriisi kuskil?" küsis Hanssson ja vastas ise: "Kui ta ei sattu Tallinna vanalinna või lennujaama, siis ta ilmselt ei saaks küll aru, et mingi kriis on."

Hanssoni sõnul tasub kasvõi vaadata, kui palju maksavad Pärnus spaa-hotellide toad keset nädalat. "Päris palju on meil ikka hästi läinud. Loomulikult see ei tarvitse niimoodi jääda. Teise laine teema on siiski aktuaalne ja päris öelda, et nüüd on läbi – seda ei saa," nentis Hansson.

Tema hinnangul on kriisijärgselt kõik natuke kehvemas seisus kui varem ning majandus vajab rohkem investeerimisjulgust ja tarbimisjulgust. "Stiimuleid on vaja, aga tasub juba liikuda eemale akuutse faasi jõulistest sekkumistest," selgitas Hansson ja märkis, et samas tasub olla valmis võimalike uute haiguskollete tekkimiseks.

Ettevõtjad soovivad sotsiaalmaksu vabastust

Teenusmajanduse Koja juhatuse esimees ja IT-ettevõtja Jaan Pillesaar soovitas kriisi ära kasutada positiivsete muutuste jaoks. "Kõik majandussüsteemi muutused on toimunud kriiside ajal," kinnitas Pillesaar. "Praeguses kriisis oleks tore, kui Eesti suudaks muuta paradigmat, et riik kogub kõik asjad kokku ja jagab tasuta ära, mis tegelikult ei ole tasuta," rääkis ta.

Pillesaare sõnul läheb sügisel majanduskriis tõenäoliselt väga laiaks. "Sügisel on olukord, kus riigitoetusmeetmed on ära lõppenud ning firmadel varud otsa saanud. Ettevõtted, kel on raske, need pangast laenu ei saa," rääkis ta. Lõppkokkuvõttes tabab kriis kõiki, sest need, kes on hädas, ei suuda maksta arveid neile, kes muidu hädas polegi.

Pillesaare kinnitusel toetavad läänes kõik riigid oma majandust ja kui Eesti seda ei tee, siis nõrgendab oma ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturul. Pillesaare juhitav Teenusmajanduse Koda on teinud valitsusele ka ettepaneku peatada sotsiaalmaksukohustus vähemalt kolmeks, aga veel parem kui kuueks kuuks.

Koda märgib, et sotsiaalmaksu peatamise meetme eeliseks riigile on, et toetatakse kõige enam ausalt makse maksvaid ja jätkusuutlikke ettevõtteid ning toetus kandub otseselt üle muidu koondamisele minevatele töötajaile, kes oma tarbimisega sisemaist nõudlust ülal hoida aitavad.

Meetme hinnaks on Pillesaare hinnangul maksimaalselt 1,5 miljardit eurot ning tema kinnitusel kõik juhtivad ametnikud, kellega ta rääkinud on, toetavad seda meedet.

Iga kriis saab ükskord läbi

Eesti Panga analüütik Kaspar Oja rääkis, et kui maailmas suurt teist lainet ei tule, siis jäi kriisi põhi aprilli ja maisse. "Seda näitavad ka lühiajalised näitajad. Näiteks elektritarbimise päevast profiili vaadates erinevad väga tarbimisprofiilid tööpäeval ja mitte tööpäeval," ütles Oja. "Kui see eriolukorra ajal väga tööpäeva ei meenutanud, siis eriolukorra lõpus, eriti mai lõpus, hakkas elektritarbimise üha rohkem meenutama tööpäeva, mis viitab sellele, et inimesed on jälle töölainel." Sama näitavad tema sõnul mobiiltelefonide positsioneerimise andmed.

Kui ülejäänud maailm ei taastu kriisist nii kiiresti, siis eksportiva sektori, eriti tööstussektori taastumine, võib ka Eestis Oja hinnangul kauem aega võtta. Tema kinnitusel ei mõjutaud koroonakriis Eestit alguses niivõrd palju kui Euroopas teisi riike. "Kui tööstust ja kaubandust üle Euroopa võrrelda, siis Eestis ei läinud väga halvasti," ütles ta. Viirus lõi algul pigem teenussektorisse, kuid mida aeg edasi, seda rohkem mõju avaldab see Oja sõnul ka tööstussektoris.

Oja nentis, et iga kriisiga on meil rohkem teadmisi, kuidas nendega tegeleda ja see sisendab tema sõnul teatavat optimismi. "Ei pruugi minna nii halvasti, kui me esialgu oleme kartnud."

Oja meenutas ka Briti majandusteadlast John Maynard Keynes’i, kes kirjutas 1930. aastal suure depressiooni põhjas: "meid on tabanud erakordne pessimismi laine, aga olge mureta, ka see kriis läheb mööda."

"Ja tal oli loomulikult õigus," nentis Oja, kelle sõnul lühiajaline vaade võib olla kole, aga pikas perspektiivis läheb elu järjest paremaks.