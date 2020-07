Malisse siirduv jalaväerühm on teenistuseks valmis

Pilt: Albert Truuväärt/ Foto on illustreeriv

"Sisekliima on meil hea, teotahe ja vastupidavus kõrgel tasemel ning üksus on valmis ülesannete täitmiseks ning võimalike ootamatuste lahendamiseks," ütles jalaväerühma ülem leitnant Silver Altmäe.

Augusti keskel Malisse siirduva jalaväerühma missioonieelne väljaõpe kulmineerus Tapa linnas toimunud harjutusega Sleipnir, millega kontrolliti üksuse valmisolekut ülesannete täitmiseks, vahendas BNS. "Tänavuse Sleipniri õppuse märksõnadeks on reaalsus, drill ning koostöö," ütles õppuse peakorraldaja leitnant Taavi Eesalu.

Reaalsust tagasid avalikus linnaruumis korraldatud harjutus ning Mali kohalikku elanikkonda etendanud inimesed. Võimalike olukordade rohkus aitas üksusel vajalikud protseduurid lihasmällu treenida ning koostöö Tapa elanike ja kahe Malis varasemalt teeninud jalaväerühmaga lihvis üksuse suhtlemisoskust.

"Linnaelanikud ja kohalik lasteaed võtsid meid soojalt vastu, pakkudes sõduritele võimaluse tutvuda juba enne missioonile minekut nüanssidega, millega tuleb arvestada – kuigi Gao linn erineb Tapast väga palju, kohtab rühm uudishimulikke ning sõbralikke kohalikke ka missioonil olles," ütles leitnant Eesalu.

Lõpuharjutuse Sleipnir eesmärgiks oli läbi harjutada kõige tõenäolisemaid ülesandeid ja situatsioone, mis üksust piirkonnas ees ootavad – baasikaitse, patrullimine ja kiirreageerimisüksuse mehitamine.

Õppuse nimi pärineb Skandinaavia mütoloogiast. Sleipnir on jumal Odini kaheksajalgne hobune, kes võis rännata üle mere ja läbi õhu ning ta oli nii kiire, et suutis võita võidujooksus kõiki teisi hobuseid.

BKN ESTPLA 7 on jalaväerühm, mis vahetab välja hetkel Malis teeniva Estpla-36, mis alustas oma teenistust Gao sõjaväebaasis eelmise tänavu aprillis. Malis Nigeri jõe äärses Gao linnas paikneva Eesti kontingendi peamine tegutsemisala on just linnakeskkond.

Eestlaste ülesanneteks Malis on väekaitse ning ühised patrullid Prantsuse kaitseväe üksustega, kelle baasis ning koosseisus Eesti kontingent tegutseb. COVID-19 pandeemiast tingituna läbivad kaitseväelased enne Malisse siirdumist ka kahenädalase karantiiniperioodi.

Prantsusmaa mässutõrjeoperatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja anda seeläbi panus Euroopa-suunalise ebaseadusliku immigratsiooni ja inimkaubanduse tõkestamiseks. Lisaks Eestile toetab operatsiooni Suurbritannia transpordihelikopteritega ja Hispaania õhuväekomponendiga.