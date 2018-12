Päästeameti teatel on Põhja-Tallinnas ja Haaberstis viimastel päevadel olnud tunda tugevat kemikaalide lõhna, selle põhjuseks olevat Paljassaare kandis tehtavad tööd.

Haabersti Linnaosa Valitsus on palunud Keskkonnainspektsioonil uurida, mis põhjustab Haabersti ja Põhja-Tallinna piirkonnas levivat haisu ja leida mõistlikke lahendusi, et taastada Haaberstis ja Põhja-Tallinnas esialgne olukord.

Haabersti elanikud on teadlikult soetanud oma kodud elamupiirkonda mitte tööstuspiirkonda ja seetõttu on nende rahulolematus põhjendatud ja mõistetav. Vastavalt keskkonnaseadusele, on Keskkonnainspektsioon kohustatud vähendama keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses, et kaitsta keskkonda, inimese tervist, heaolu ja vara. 2016. aastal võttis Riigikogu vastu atmosfääriõhu kaitse seaduse, mis sätestab selgelt, et õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuste ületamisel tuleb rakendada meetmeid nõutud kvaliteedi tagamiseks. Probleemide ennetamiseks tuleb oluliste heiteallikate kavandamisel vältida asukohti, kus ebasoodsate ilmastikutingimuste korral saasteained hästi ei hajuks. Haabersti Linnaosa Valitsus palub, et Keskkonnainspektsioon tegutseks antud olukorras koheselt, et vähendada suure osa Haabersti elanike rahulolematust antud olukorras.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul on linnaosa valitsusse linnaosas leviva kemikaalide lõhna tõttu pöördunud mitmeid murelikke elanikke. "Keskkonnainspektsioon on andnud omalt poolt teada, et neile on laekunud seoses selle probleemiga palju kaebusi. Oleks loogiline eeldada, et kuna probleem on tõsine ja kaebusi on palju, siis sellega kohe ka tegeldakse. Keskkonnaameti sõnul ei ole neil võimalusi probleemiga tegelda kohe. Mainiti vaid, et inimeste haistmismeel on moodsatest mõõtmisseadmetest tundlikum. Kõik see kõlab kui anekdoot," ütles Jürgenson.

"Me ei ela kiviajastul, kus ei ole arvuteid ega internetti ning selleks, et informeerida elanikke pole vaja postituvi. Elanikud peavad teadma, mis seda põhjustab ning kas see on tervisele ohtlik. Kas haisu levikut on võimalik vältida või vähendada. On väga kurb, et kellegagi ärihuvid seatakse elanike omadest kõrgemale. Seisan Haabersti ja Põhja-Tallinna elanike eest ja nõuan, et Keskkonnainspektsioon võtaks kasutusele seadusest tulenevad meetmed ja teeks oma pädevuse piires kõike, et ebameeldivat haisu enam ei tekiks. Haabersti Linnaosa Valitsuse esindajad ja mina isiklikult, oleme valmis Keskkonnainspektsiooniga ning haisu levitava ettevõtte juhtkonnaga kohtuma ja koos otsima probleemile mõistlikke lahendusi," lisas linnaosavanem.

Sõltumata mõõtmistulemustest seisab Haabersti Linnaosa Valitsus selle eest, et haisu tekitavate ettevõtete tööd peaksid olema koheselt peatatud ja leitud mõistlik lahendus.