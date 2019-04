Margo: vanainimesel on vähe loota

Küsitlusele vastasid kaks eakat: pensionär Margo ja töötu Ülo. Nad mõlemad olid seda meelt, et pension eakatele on väike ja ei tee rõõmu.

Margo, (68) on endine raamatukogu töötaja ja ütleb, et vanainimesel on vähe loota. „Pension on mul väike, ainult 300 eurot, kuid olen harjunud vähesega läbi ajama. On räägitud, et pensionid tahetakse vähemalt 500 euro peale tõsta. See tähendaks juba teist olukorda. Arstirohud on hullult kallid, need peaksid küll odavamaks minema. Silmatilgad maksavad 12 eurot ja see on minu jaoks väga kallis,“ oli Margo murelik. „Mul on lapsed ja ka lapselapsed juba suured, kõik koolid läbi käinud. Ei oska neile mõeldes valitsuselt midagi erilist tahta. Valitsus peaks üldiselt öeldes silmas pidama seda, et kõigil oleks hea elada.“

Ülo, kes on hetkel töötu aga varasemalt olnud meremees sõnas samuti, et valitsus peaks pensionäridele rohkem raha maksma. „Valitsus peaks tegema nii, et ma saaks tööle minna. Mul ei ole tööd,“ kurdab Ülo. „Nõukogude Liidu ajal sunniti tööle minema, aga nüüd ei ole tööd kusagilt võtta. Mis ma seal kodus passin. Olen sõitnud 27 ja pool aastat merd. Olin tüürimees. Lõpetasin merekooli hõbemedaliga. Praegu lähen ema haua peale,“ selgitab Ülo. Ta arvab, et nooremale põlvkonnale peaks valitsus andma samuti tööd ja paremat palka, sest kõik on nii kalliks läinud.