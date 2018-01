"Mina ütleksin niimoodi, et 1200 eurot kuus peab olema igal inimesel, kes Eestis elab. Siis on see normaalne sissetulek," ütles Marika.

"Mina ütleksin niimoodi, et 1200 eurot kuus peab olema igal inimesel, kes Eestis elab. Siis on see normaalne sissetulek," ütles Marika.

"On hea, et madalapalgalised nüüd rohkem raha saavad. Riik peab võtma kõrgepalgalistelt korralikult tulumaksu maha. Keskmine palk on meil ilus, kena ja suur, aga arvestades 101. riigikogulasega, kes istuvad seal ja teevad oma tööd, siis nende palk meie omadega ei ole võrreldav. Mina ütleksin niimoodi, et 1200 eurot kuus peab olema igal inimesel, kes Eestis elab. Siis on see normaalne sissetulek. Vanemad inimesed vajavad rohtusid, mis on väga kallid, noored inimesed saavad siis oma pere paremini kasvatada," sõnas Marika.



Pikemalt vaata videost.