MARJE: Uuel aastal võiksid inimesed üksteise vastu sõbralikumad olla

"Möödunud aastaga võib üldiselt rahule jääda, aga väga häiris poliitiline olukord. Ma ei mõtle Eestit, meil on poliitiline olukord päris stabiilne ja üsna normaalne;" ütles Marje. "Muret teeb aga maailma poliitiline olukord, nii Brexit kui kõik need terrorirünnakud."

"Isiklikus plaanis oli möödunud aastal väga rahulik elu. Lapselastel läheb väga hästi, see on kõige parem asi. Uuelt aastalt ootaks seda, et tuleb parem aasta. Ootaks hästi rahulikku aastat. Tahaks, et inimesed oleksid üksteise vastu sõbralikumad," lõpetas ta.