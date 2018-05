Märt Agu ja loomakaitsjad kutsuvad Käpakäigul osalema

Koreograaf Märt Agu kutsub kõiki lemmikloomi ja nende omanikke 9. juunil toimuvale Käpakäigule. Ürituse raames kutsutakse omanikke üles ka oma lemmikut kiibistama ja registreerima.

Ürituse patroon Märt Agu marsib ka sellel aastal oma neljajalgse sõbraga Käpakäigul. Agu paneb kõigile loomaomanikele südamele: "Koerad kahjuks rääkida ei oska ning kui Sinu neljajalgne sõber peaks ära kaduma, siis ainuke võimalus koera omaniku kindlaks tegemiseks võib olla riisitera suurune kiip koera turjal. Kui koju saabub kutsikas, siis tavaliselt on kutsikas juba koera kasvataja poolt lastud kiibistada, aga paljud ei tea, et koeraomaniku ülesandeks on oma koer ka Lemmikloomaregistris registreerida. Kui koera registris kirjas pole, siis kahjuks ainult kiibi järgi ei ole võimalik looma identifitseerida. Panen kõigile koerte ja kasside omanikele südamele. Selleks, et meie sõbrad pärast ärajooksmist tee koju tagasi leiaksid, tuleks teha 2 väikest toimingut: kiibistamine ja registrisse kandmine."

Käpakäiku korraldab Eesti Loomakaitse Selts eesmärgiga näidata, et lemmikloom kuulub meie tänavapilti ja on osa meie igapäevaelust. "Väga tore on näha, et lemmiku kaasamine oma igapäevategevustesse on muutunud tavaliseks. Järjest enam näeb loomaomanikke lemmikuga kohvikus, vabaõhuüritusel või mõnes muus avalikus kohas,” kommenteeris ELS-i kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu. “Loomulikult kaasneb looma avalikku kohta kaasa võtmisega ka vastutus nii teiste inimeste, kui ka looma enda ees. Lemmik peab viisakalt käituma, olema terve ja loomulikult märgistatud kiibiga, et kadudes oma pere juurde tagasi jõuda," lisas Karurahu.

Sellel aastal toimub üritus Pirital. Linnaosa vanem Alina Tubli kutsus Käpakäigu Piritale, et ka sealsete elanikega loomade rongkäigu poolt pakutavat rõõmu jagada ning inimesi lemmikut kiibistama ja registreerima kutsuda. Üritust aitavad seekord korraldada Pirita Linnaosa Valitsus ja Kesklinna Valitsus, kes üritusest ka osa võtavad.

Käpakäik toimub 9. juunil alguses kell 11.00 Russalka juures ja liigub edasi mööda Pirita promenaadi velodroomile. Rongkäigu järgsel üritusel toimub loeng, mis räägib kiibistamise ja registreerimise vajalikkusest, politseikoerad näitavad oma oskuseid ja koos lemmikuga saab osaleda vahvas viktoriinis. Loomulikult on üritusel võimalik ka oma lemmikloom kiibistada ja registreerida. Üritus toimub kella 14.30-ni.

Ürituse info ja kava leiab: https://www.facebook.com/events/454986748291070/