Mart Taniel kandideerib USA-s "Novembriga" mainekale auhinnale

Mart Taniel valiti operaatoritöö eest filmis "November" ASC ehk Ameerika Filmioperaatorite Liidu Spotlight auhinna kolme nominendi hulka.

Auhind antakse välja veidi enne Oscareid ehk 17. veebruaril 2018 Hollywoodis.

ASC Spotlight auhinnale kandideerivad tänavu kolm operaatorit: Máté Herbai filmi eest "Ihust ja hingest" (On Body and Soul, lavastaja Ildikó Enyedi), Mikhail Krichman filmi eest "Armastuseta" (Loveless, lavastaja Andrei Zvjagintsev) ja Mart Taniel “Novembri” eest (lavastaja Rainer Sarnet). Auhinna nominendid valitakse operaatorite hulgast, kes ei ole Ameerika Operaatorite Liidu liikmed ning filmide hulgast, mis on valminud väljaspool Ameerikat. 2017. aasta aprillis võitis "November" parima operaatoritöö auhinna ka New Yorgis Tribeca filmifestivalil, kus toimus filmi rahvusvaheline esilinastus.

Hetkel on operaator Mart Tanielil töös EV100 filmide hulka kuuluv Kaur Koka debüütfilm "Põrgu Jaan", mis esilinastub Eestis oktoobris, samuti algavad Tanielil lähipäevil filmivõtted Islandil auhinnatud filmi "Jäärad" režissööri Grímur Hákonarson uue filmiga "County".

"November" sai tänavu jaanuari alguses Eesti Filmiajakirjanike Ühingult aasta parima filmi ehk Neitsi Maali auhinna, detsembris aga võitis PÖFFil parima kodumaise filmi preemia.

"November" jõuab Põhja-Ameerika kinodesse 23. veebruaril 2018, kinoleviga tegeleb seal levifirma Oscilloscope Laboratories. Film avaneb HBO videolaenutuse leviks 2018 aasta sügisel ja jõuab siis pea kahekümne riigi vaatajate ette.

Lavastaja Rainer Sarneti käe all valminud "November" on muinasjutufilm täiskasvanutele, selle peaosades mängivad Rea Lest, Jörgen Liik, Arvo Kukumägi, Heino Kalm, Meelis Rämmeld, Katariina Unt, Taavi Eelmaa ja Jaan Tooming. "Novembri" operaator on Mart Taniel, produtsent on Katrin Kissa ja kunstnikutöö tegid Jaagup Roomet ja Matis Mäesalu.

Filmi saab Eestis praegu vaadata Telia kodukino teenuse kaudu, samuti on kauplustes saadaval DVD. "November" valmis produktsioonifirmas Homeless Bob Production.

Lisainfo ASC auhindade kohta: https://theasc.com/news/announcement

“Novembri” treiler: https://youtu.be/y2YZ1X1OhD4

Facebook: facebook.com/rehepappfilm