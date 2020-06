Martin Hallik kaotas lõplikult töövaidluse Tartu ülikooliga

Kolmapäeval jättis riigikohus Tartu ülikooli raamatukogu endise direktor Martin Halliku kassatsioonkaebuse rahuldamata ja muutmata 20. veebruri Tartu ringkonnakohtu otsuse. Veebruaris tühistas ringkonnakohus varasema Tartu maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas Halliku hagi ülikooli vastu ja mõistis tema kasuks välja üle 90 000 euro

Hallik kaotas sel nädalal lõplikult töövaidluse Tartu ülikooliga, vahendas BNS.

Kolmapäeval jättis riigikohus Halliku kassatsioonkaebuse rahuldamata ja muutmata 20. veebruri Tartu ringkonnakohtu otsuse. Veebruaris tühistas ringkonnakohus varasema Tartu maakohtu otsuse osas, millega maakohus rahuldas Halliku hagi ülikooli vastu ja mõistis tema kasuks välja üle 90 000 euro. Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega jättis hagi Tartu ülikooli vastu täies ulatuses rahuldamata.

Vandeadvokaat Kristi Sild ütles toona BNS-ile, et kohtuotsus ei ole õige ja ta vaidlustab selle riigikohtus. "Esiteks ei nõustu me sellega, et kui intiimsuhe on vahetult alluvate isikute vahel, siis tuleb igal juhul eeldada, et see ei ole konsensuslik. Seda ka siis, kui on hulgaliselt tõendeid, mis näitavad vastastikkust sõbralikku suhtlust. Sellise meelevaldse käsitlusega ei saa põhimõtteliselt nõustuda. Hallik ei ole mitte kedagi ahistanud ning tema töösuhe on õigusvastaselt lõpetatud. Nõukogude ajal kirjutati ümber ajalooõpikuid ja seda kutsume nüüdsel ajal tagantjärele ajaloo võltsimiseks. Umbes samasugune nähtus on toimumas kahetsusväärselt ka käimasolevas asjas, kus tagantjärele ja juriidilist jõudu kasutades kirjutatakse ümber suhe Halliku ja tema kolleegi vahel," märkis ta.

"Teiseks muudavad otsuse seisukohad võimatuks ahistamissüüdistustele vastu vaidlemise ja panevad ebarealistliku tõendamiskoormise inimesele, kelle kohta on esitatud ahistamiskaebus. Ringkonnakohtu otsusest võib järeldada, et ahistamises süüdi jäämiseks piisab ka ainult kaebuse esitamisest. Inimene jääb süüdi ka siis, kui talle ei näidata süüdistusi ja tal ei lubata tõendeid esitada, aga samas nõutakse, et ta tõendaks seda, mida ei ole toimunud. Ja kui siis inimene tema vastu esitatud süüdistusi eitab, siis peab ta tõendama ka seda, mis põhjustel tema vastu süüdistused esitatud on, kui need tegelikkusele ei vasta. Kui keegi ütleb teile, et olete ahistaja, ja te pole sellega nõus, siis te peaksite ringkonnakohtu järgi enese kaitseks tõendama ka seda, miks üldse keegi tuli mõttele teid ahistamises süüdistada. Otsus on elukauge ega arvesta reaalsete inimsuhetega, mis on mitmekülgsed nii suurtes kui väikestes töökollektiivides," nentis kaitsja.

Piisavalt aluseid töölepingu lõpetamiseks

Ringkonnakohus leidis, et Tartu ülikoolil oli piisavalt alust Hallikuga töölepingu lõpetamiseks usalduse kaotuse tõttu. Ülikool kontrollis talle teatavaks saanud faktilisi asjaolusid oma parimate võimete kohaselt ja piisavalt.

Ringkonnakohus tõi otsuses välja, et töölepinguseaduse järgi võib tööandja töölepingu töötaja kohustuse rikkumise tõttu üldjuhul üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena aga vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

Mullu septembris rahuldas Tartu maakohus osaliselt Martin Halliku hagi Tartu ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja hüvitise 90 568 eurot, millest 30 568 eurot moodustas saamata jäänud töötasu ning 60 000 eurot mittevaralise kahju hüvitis.

Kohus tuvastas, et Tartu ülikooli ülesütlemisavaldus Martin Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamiseks on tühine ja lõpetas töölepingu töölepingu seaduse alusel alates 2018. aasta 29. augustist.

Maakohus leidis, et töölepingu lõpetamine erakorralise ülesütlemisavaldusega ilma hoiatuseta ei olnud kohane meede ning lepingu ülesütlemine on hoiatuse puudumise tõttu tühine. Kohtu hinnangul oleks olnud piisav tähelepanu juhtimine käitumise ebasobivusele ning et ülikool oleks saanud lepingu lõpetamist kaaluda juhul, kui Hallikut oleks hoiatatud, et tema käitumine toob kaasa lepingu lõpetamise ning Halliku käitumine oleks sellest hoolimata kordunud.

18. märtsil mõistis Tartu maakohus Martin Halliku seksuaalkuriteo eest tingimisi vangi.

Kohus karistas Hallikut suguühtele sundimise eest tingimisi ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega ning ta peab maksma kannatanule 5000 eurot.

Halliku kaitsa vandeadvokaat Oliver Nääs vaidlustas kohtuotsuse Tartu ringkonnakohtus ja kohus vaagis asja kinniste uste taga.