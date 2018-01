"Kui meil paremat tuleviku nägemise võimet ei ole, siis kasutatakse selleks ära mida iganes," põhjendab teadusliku maailmavaate populariseerija Martin Vällik aastaalguse horoskoobibuumi. "Kui piisavalt palju loba ajada, siis mõni lobajutt satub ju ka tõeks minema."

Eestis on saanud traditsiooniks, et ajalehed avaldavad aastavahetuse paiku horoskoope ja ilmatarkade ennustusi. Ootamatu ja üllatav on aga see, kui palju leheruumi, huvi, kõneainet ja kommentaare need iga kord endaga kaasa toovad ning kui suured on horoskoope avaldanud lehtede tiraažid. Harrastusastronoom Martin Välliku sõnul paneb inimesi horoskoope lugema nende soov teada saada oma tulevikku. "Kui meil paremat tuleviku nägemise võimet ei ole, siis kasutatakse selleks ära mida iganes," põhjendab Vällik. "Horoskoopide ja muude udujuttude võlu seisneb selles, et mingisugune puutumus päris eluga on neis olemas. Kui piisavalt palju loba ajada, siis mõni lobajutt satub ju ka tõeks minema. Mõni võib täiesti seosetut mula ajada, aga seda kuulav või lugev inimene oskab sinna oma peas ikkagi mõtte sisse panna."

Mang on bränd

Teine tegur, mis aitab horoskoope müüa, on Välliku arvates hästi läbi mõeldud turundus. "Näiteks Igor Mang ja tema horoskoop on tehtud brändiks, mis müüb iseennast," selgitas Vällik. "Juba Mang ise on värvikas kuju. Kui ta oma kõuehäälega midagi ütleb, siis maja väriseb ja inimeste hingekeeled hakkavad helisema. Eks meedia võimendab ka tema brändi, sest lehe läbimüük ju sellega kasvab. Kui raha pakutakse, tuleb see loomulikult ära võtta. Küsimus on siin selles, kas teha kangelasi udujutupuhujatest või teadlastest."

Üks populaarsemaid tulevikuennustusi ongi iga aasta alguses Maalehes ilmuv Igor Mangi horoskoop, mis tänavu ilmus suisa rekordilises 102 000 tiraažis.

"Inimesed on oma loomult uudishimulikud ja neil on ikka olnud soov iseenda kohta positiivses võtmes infot saada, olgu see siis teaduslikumas või meelelahutuslikumas vormis," põhjendab Maalehe peatoimetaja Andres Eilart inimeste suurt huvi nende lehe selle numbri vastu. "Igor Mang ja Maalehe horoskoop on olnud hulga aastaid turul, kindlal ajal ja kindlas vormis, inimesed tunnevad seda formaati ja oskavad seda oodata."

Horoskoopidesse suhtutakse kaheti

Suurel tiraažil ja inimeste eeldataval suurel huvil on aga ka teine pool, mis väga selgelt tuleb nähtavale Maalehe enda veebiportaali kommentaariumis. ""Tähetark" võiks astronaudiks hakata, saaks ta kuu peale saata," vaimutseb üks kommentaator. Teine lubab Maalehte soolapuhumise propageerimise eest kuu aega boikoteerida, kolmas arvab, et kärts kõhutuult mõjutab inimest rohkem, kui Neptuni Marsi-poolne Uraani kuufaas. Kommentaariumis ei jää vähemalt põgusal vaatamisel silma ühtegi heasoovlikku kirjarida ja enamasti annab tooni üleolev naeruvääristamine. Taas kipub kinnitust saama paradoksaalne reegel, et eestlane ei hinda just kõrgelt seda ajakirjandust, mida ta millegipärast tegelikult ostab.

"Astroloogia on läbi aegade olnud valdkond, millesse mõni suhtub tõsisemalt, mõni vabamalt," ütleb inimeste vastuolulise hoiaku kohta Eilart. "Las igaühel ollagi selline valikuvabadus, see on normaalne. Autoga liigeldes lülitame ka teinekord navigatsioonisüsteemi sisse, kuid otsuste langetamiseks tuleb siiski ise aknast välja vaadata - enda ette, seljataha, vasakule-paremale."