Märtsi lõpuni saab taotleda õiglase kaubanduse märki

Arenguabiga tegelev vabaühendus Mondo kutsub alates neljapäevast õiglase kaubanduse sõpru endast märku andma ja taotlema kuni märtsi lõpuni vastavat märgist.

Õiglase kaubanduse sõbra märgis on suunatud organisatsioonidele, kes oma töös ja tegemistes tõstavad esile õiglast kaubandust, kasutavad vastavaid sertifitseeritud tooteid, on teerajajad ja valmis teisi inspireerima. Õiglase kaubanduse sõbraks kandideerimine on avatud 31. märtsini ning uusi liitujaid tunnustatakse tänavu mais.

MTÜ Mondo on õiglase kaubanduse sõbra tunnustust andnud välja 2014. aastast alates. Seni on märgise saanud 56 erinevat organisatsiooni ja ettevõtet, kelledest 51 on jätkuvalt tegevad. Eelmisel aastal said esimest korda märgise ajaloos tunnustuse ka kolm kooli. Tunnustuse andmine on rajatud usaldusele ja heale tahtele, mitte rangetele kriteeriumitele.

Eriti oodatakse sel aastal kandideerima koole, sest kõige rohkem saavad õpilased õiglasest kauplemisest teada just tänu koolile ja internetile.

Õiglase kaubanduse sõbrad võivad olla kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes kasutavad, müüvad või toodavad õiglase kaubanduse ja eriti Fairtrade’i märgisega kaupu; panustavad õiglase kaubanduse väärtuste levitamisse ja võtavad osa õiglase kaubanduse nädalast; toovad kasutuses või müügis olevad õiglase kaubanduse tooted esile oma infokanalites, sotsiaalmeedias, kodulehel ja materjalides ja käituvad solidaarselt ja vastutustundlikult.

Õiglane kaubanduse põhimõtte kohaselt saavad kõik panustada maailma võrdsemasse arengusse. Sellist kaubandusmeetodit rakendatakse toorainele ja kaupadele, mis on pärit arenguriikidest, kuid mida tarbitakse enamjaolt arenenud maades. Näiteks on sellised tooted kohv, tee, suhkur, kakao, troopilised puuviljad, šokolaad, puuvill ja muu selline. Õiglase kaubanduse tuntuim märgis on Fairtrade.