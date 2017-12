"Väga palju on neid inimesi, kes on teinud elu aeg olematu palga eest tublit tööd, kuid on ka nüüd pensionieas võrreldes suuremat palka saanud seltskonnaga palju armetumas olukorras," ütles Tallinna loomaaia endine direktor Mati Kaal. "Ka neil peab olema õigus ja võimalus elada inimväärsemat elu."

"Sellel muudatusel, et pensioni põhiosa hakkab sõltuma staažist, mitte palgast, on minu arvates jumet," märgib Tallinna loomaaia endine direktor Mati Kaal. "Väga palju on neid inimesi, kes on teinud elu aeg olematu palga eest tublit tööd, kuid on ka nüüd pensionieas võrreldes suuremat palka saanud seltskonnaga palju armetumas olukorras. Ka neil peab olema õigus ja võimalus elada inimväärsemat elu."

Kui pensioniiga hakkab sõltuma oodatavast keskmisest elueast, siis ka sellel muudatusel on Kaalu sõnul jumet. "Statistiline keskmine eluiga on meil viimase paarikümne aasta jooksul oluliselt paranenud ja selle tõsiasjaga arvestamine on mõistlik," tõdeb ta.

Varasem pensionilemineku võimalus on Kaalu meelest samuti mõistlik juhul, kui selle tõttu pensionis oluliselt ei kaotata. "Praegu ta kaotaks väga palju," nentis Kaal. "Praegu kehtiva korra puhul on hull asi veel see, et kui inimene läks varem pensionile ja hakkas vähem pensioni saama, siis ei saa kord juba määratud pensioni muuta. Inimese tervis võib ju vahepeal paraneda ja ta võiks hiljem uuesti tööle minna ja puuduvad aastad tasa teenida, et siis juba suuremat pensioni saada."