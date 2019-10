"Mina pakuksin Viktoria Bogdanovat, kes saavutas iluvõimlemise MM-il oma karjääri parima tulemuse," sõnas Mavlida (64).

"See andis meie riigist maailmale märku. Eesti on niigi kuulus oma digitaalse arengu poolest, meie sportlased aga oskavad heas mõttes üllatada. Tore, et Tallinnas on palju spordiasutusi, hea, et noortele pakutakse alternatiivi igavusest lolluste tegemisele. Loodan, et meie sportlased saavutavad lähi tulevikus veelgi rohkem," arvab Mavlida.