Maxima avas Tallinnas kaks uut kauplust

Nõmme ajaloolises Jannseni kaubamajas avas uksed Maxima X kodupood ning kesklinnas Estonia pst 7 avas uksed uus Express mugavuspood. Tänavu on Maxima avanud 4 uut kauplust ning avamisjärge ootab veel üks Maxima X kodupood Koplis.

Maxima Eesti operatsioonide juhi Justinas Kirbutase sõnul on eestimaalaste jaoks ostukoha valikul kõige olulisemaks kriteeriumiks poe asukoht.

"Tarbijauuringud näitavad, et kuigi eestimaalased ei armasta poes käia, teevad nad seda siiski enam kui lätlased ja leedukad – eestimaalane külastab kauplusi 60 kord kuus," sõnas Justinas Kirbutas „Soov igapäevaselt tarbida värsket toitu viib eestimaalase tihedasti poodi ning eelistatud on ostukoht, mis asub kas kodu või töökoha läheduses."

Jannseni Maxima X kaupluses on pea 400 m2 müügipinda, mis mahutab 4000 toodet 53 tootekategooriast. Klientide mugavaks teenindamiseks on poes kaks tavakassat ja kaks iseteeninduskassat.

Nõmme linnaosavalitsuse vanem Grete Šillis sõnas poe avamisel: "Nõmme elanikud on uut poodi oodanud väga. Kauplus on selle koha peal olnud pikalt ning nõmmekate jaoks on oluline, et naabruses on pood, kust saab kiirelt teha oma igapäevased ostud."

Lisaks avas Maxima täna Estonia pst 7 uue Express mugavuspoe, kust nii tallinlased kui ka linna külalised leiavad kohvijooke, värskeid saiakesi, suupisteid, lõuna- kui ka õhtusöögiks sobivat valmistoitu, ning tootevaliku kiirete igapäevaostude tarbeks. Express mugavuspoest leiab üle 2000 erineva toote.

Tänavu investeerib Maxima oma kaupluste võrgu uuendamisse ja uute kaupluste avamisse pea 8 miljonit eurot. Kokku on Maxima täna avanud juba 4 uut kauplust, viies kauplus Koplis ootab veel avamist. Lisaks on tänavu uue ilme saanud olemasolevad kauplused Narvas, Haapsalus, Põltsamaal ning kaks kauplust Tartus ja kolm kauplust Tallinnas.

Maxima jaekaubandusketti kuulub Eestis 84 kauplust, millest 57 on Maxima X kodukauplused, 21 Maxima XX supermarketid, 3 Maxima XXX hüpermarketid ning 2 Express-formaadi mugavuspoodi. Jaekaubandusketti kuuluvad ka kaheksa kulinaariatsehhi ja logistikakeskus. Maxima on Baltikumi suurim jaekaubandusettevõte. Maxima Eesti koosseisu kuulub 3700 töötajat. DDB Brand Capitali Baltimaade kaubamärkide uuringu kohaselt on Maxima parima hinna ja kvaliteedi suhtega ettevõte Eestis