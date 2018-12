May lükkas edasi teisipäevaks kavandatud Brexiti-hääletuse

Briti peaminister Theresa May ütles esmaspäeval, et lükkab edasi teisipäevaks kavandatud olulise hääletuse oma Brexiti-leppe üle, lisades, et on pööranud tähelepanu oma kriitikute muredele.

Briti peaminister Theresa May ütles esmaspäeval, et lükkab edasi teisipäevaks kavandatud olulise hääletuse oma Brexiti-leppe üle, lisades, et on pööranud tähelepanu oma kriitikute muredele.

"Lepe tõrjutaks märgatava ülekaaluga .... seetõttu lükkame edasi homseks kavandatud hääletuse," lausus May.

May märkis, et rääkis nädalavahetusel, neljapäevase ülemkogu eel paljude Euroopa Liidu liidritega ja kavatseb diskussioone jätkata.

"Ma lähen enne Euroopa Ülemkogu kohtuma teiste liikmesriikide kolleegide ning nõukogu ja komisjoni juhtkonnaga. Ma arutan nendega selgeid muresid, mida see koda on väljendanud," ütles ta parlamendile, öeldes end taotlevat täiendavaid tagatisi.

Peaminister lisas, et Ühendkuningriik hoogustab ühtlasi ettevalmistusi leppeta Brexitiks.

May on läinud kuul Brüsselis kokku lepitud lahkumisleppe tõttu silmitsi suure mässuga omaenese konservatiivses erakonnas, ent ka opositsiooniparteid on rivistunud tema vastu.

May pidas nädalavahetusel läbirääkimisi teiste seas Saksa liidukantsleri Angela Merkeli ja Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuskiga.